Tekma v Kazahstanu odpovedana

Prva tekma smučarskih skakalcev za veliko nagrado v kazahstanskem Ščučinsku je bila danes zaradi neugodnih vetrovnih razmer odpovedana. Organizatorji so imeli sicer že v petek ogromno težav, saj so morali odpovedati serije za trening in prolog, saj tekmovalcev za klasične kvalifikacije v Kazahstanu ni dovolj.