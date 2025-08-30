Ema Volavšek na stopničkah v Franciji

Druga postaja letošnje poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji je francoski Chaux-Neuve, ki je v obeh konkurencah prvi dan prinesel klasični posamični preizkušnji. Znova je bila odlična Ema Volavšek, ki je spet končala na zmagovalnem odru, uspeh je s šestim mestom dopolnila Teja Pavec, zelo dobro sta tekmovala tudi Vid Vrhovnik in Gašper Brecl.

Po skakalnem delu preizkušnje je Ema Volavšek zasedala deveto mesto z minuto zaostanka za vodilno Finko Minjo Korhonen, Teja Pavec pa je bila z dobre pol minute zaostanka še višje, četrta. V teku na pet kilometrski progi je bila znova najhitrejša med vsemi Volavšek, ki je na koncu ugnala tudi drugo najhitrejšo na progi, sedmo po skokih, Američanko Taro Geraghty-Moats in tekmo končala na odličnem tretjem mestu.

"Današnja tekma se je iztekla boljše kot se je začela, saj sem skočila slabše. V teku pa sem precej nadoknadila, v ciljnem šprintu pa sem prehitela tekmico in se uvrstila na stopničke, česar sem vesela. Škoda, ker na tekmi ne morem prikazati takšnih skokov kot na treningu," je Ema Volavšek povedala za Smučarsko zvezo Slovenije.

Pred njo sta v cilj pritekli le vnovična zmagovalka, Nemka Nathalie Armbruster, tretja po skokih in Korhonen, ki je zaostala 15 sekund, Volavšek 29. Pavec je prav tako zelo dobro opravila tekaški del, s šestim časom je na šestem mestu zaostala 55 sekund.

Odlična tekma je tudi za slovenskimi kombinatorci. Zmagal je Nemec Johannes Rydzek pred rojakom Richardom Stenzlom, tretji je bil vodilni po skokih, Avstrijec Florian Kolb. Izjemen tek pa je na 10 km uprizoril Vid Vrhovnik. Bil je najhitrejši med vsemi in se je z 32. mesta prebil na končno 13. z zaostankom 1:28 za zmagovalcem.

Gašper Brecl je bil po skokih 22., na koncu pa je tudi on pridobil nekaj mest, bil je 17., za Vrhovnikom je zaostal 14 sekund. Novih točk sta se razveselila tudi Matic Garbajs, 27. in Erazem Stanonik, ki je zasedel 32. mesto.

Jutri bosta na sporedu ekipna sprinta v obeh konkurencah.