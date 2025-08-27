Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
27. 8. 2025,
22.35

57 minut

Teja Pavec nordijska kombinacija Vid Vrhovnik Maša Likozar Brankovič Ema Volavšek

Nordijska kombinacija, poletna VN

Ema Volavšek v Oberstdorfu druga

STA

Ema Volavšek je poletno sezono odprla z drugim mestom.

Ema Volavšek je poletno sezono odprla z drugim mestom.

Foto: Aleš Fevžer

Ema Volavšek je na prvi tekmi po poškodbi v nemškem Oberstdorfu na uvodni tekmi poletne velike nagrada sezone v nordijski kombinaciji osvojila drugo mesto in zaostala le za Nemko Nathalie Armbruster. Slovenski uspeh sta s 5. in 7. mestom dopolnili Tia Malovrh in Maša Likozar Brankovič.

Vid Vrhovnik je bil 25., točke so ujeli tudi Gašper Brecl na 33., Erazem Stanonik na 36. in Matic Garbajs na 37. mestu. Med mladimi upi sta Maks Grašič in Lovro Percl Seručnik v krosu ugnala vso konkurenco.

V hudem nalivu je imela Volavšek po 10. mestu po skokih najboljši čas teka na pet km in je šele v zadnjem krogu zaostala za Armbruster, ki je na koncu imela 5,6 sekund prednosti pred Slovenko. Moško preizkušnjo na 8,1 km progi dobil Avstrijec Stefan Rettenegger, ki je na vrh prišel s šestega mesta po skokih.

Ema Volavšek
Gyda Westvold Hansen
Teja Pavec nordijska kombinacija Vid Vrhovnik Maša Likozar Brankovič Ema Volavšek
