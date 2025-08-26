Na Bavarskem osmerica Slovencev

V nemškem Oberstdorfu se začenja sezona poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. Glavni trener slovenske reprezentance Primož Triplat je na uvodno preizkušnjo odpeljal osemčlansko zasedbo, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Poletna velika nagrada se v nemškem Oberstdorfu začenja na veliki skakalnici s tekmama strnjenega formata pod žarometi. Že danes bosta na sporedu uradna treninga in provizorični seriji, jutri sledi tekmovalni del.

Glavni trener slovenske reprezentance Primož Triplat je v Nemčijo pripotoval z osemčlansko zasedbo. Na uvodnih preizkušnjah bodo Slovenijo zastopali Vid Vrhovnik, Gašper Brecl, Matic Garbajs, Erazem Stanonik, Ema Volavšek, Teja Pavec, Tia Malovrh in prvič Maša Likozar Brankovič, so sporočili iz SZS.

Skupna zmagovalka poletne velike nagrade pred dvema letoma, 22-letna Ema Volavšek, se bo predstavila prvič po tem, ko je morala po svetovnem prvenstvu zaradi poškodbe noge predčasno končati zimsko sezono. "Poletna sezona je tu. Mislim, da smo se dobro pripravljali. Tekaško smo močni. Skoki malce še nihajo, odvisno od dneva. Na tekmah bi rada čim bolj uživala in potem bom videla, kaj to prinese. Večji fokus bo na zimi, ki jo bolj pričakujemo," je povedala Volavšek.

Karavana se bo po le eni preizkušnji z Bavarske preselila v Francijo na srednjo napravo v Chaux-Neuve. Tam bosta na sporedu klasični preizkušnji v soboto in še ekipni sprint v nedeljo.

Sledil bo tritedenski premor, nato pa preizkušnje na prenovljenih olimpijskih napravah v Predazzu, v dolini Fiemme.