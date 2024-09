Domen Prevc se je načakal, nato pa skočil tik pod vrh

Na zadnji poletni tekmi celinskega pokala v Klingenthalu je zmagal Avstrijec Manuel Fettner s skokoma 143,5 in 145 metrov, zbral je 266,9 točk. 3,8 točke je na koncu zaostal vodilni po prvem skoku, Domen Prevc, s 139,5 in 144,5 metra, potem ko je v finalni seriji dobil precej večji vetrovni odbitek, po prvi seriji pa je imel le točko prednosti pred Avstrijcem. Slednji na zeleno luč ni čakal dolgo, nasprotno od Prevca, ki se je po skakalnici spustil šele, ko se je tretjič vrnil na zaletno rampo.

Na tretjem mestu je z velikim zaostankom 16,3 točk končal Novežan Fredrik Villumstad s 134 in 139 metri ter 250,6 točke. Lovro Kos je skočil 134 in 127,5 metra in je z 226,4 točkami zasedel 7. mesto. Žak Mogel je s 126,5 in 119,5 metra ter 211,7 točke zaokrožil petnajsterico, Maksim Bartolj jpa e skočil 136 in 115 metrov ter je z 200,8 točke po 15. mestu po prvi seriji na koncu zasedel 25. mesto.

Zmagovalec poletne sezone je postal Avstrijec Clemens Aigner, Domen Prevc je kot najvišje uvrščeni Slovenec končal na 13. mestu.

Preberite še: