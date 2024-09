Domen Prevc v Klingenthalu poletel na zmagovalni oder

Na predzadnji poletni tekmi celinskega pokala v nemškem Klingenthalu je na zmagovalni oder skočil Domen Prevc, ki je zaostal le za Norvežanom Fredrikom Villumstadom in Nemcem Constantinom Schmidom. 11. je bil Lovro Kos, petnajsterico je zaokrožil Žak Mogel, točke so osvojili še Maksim Bartolj, Matija Vidic in Jernej Presečnik.

Norvežan Fredrik Villumstad je prvo tekmo v Klingenthalu pod žarometi dobil s 130.5 in 133 metri ter 239,1 točkami, potem ko je bil po prvi seriji četrti. S petega mesta je na drugo v finalu skočil Nemec Constantin Schmid s 132.5 in 133.5 metri ter 236,3 točkami.

Na tretjem pa je na koncu ostal Domen Prevc, ki je s številko dve v prvi seriji ob močnem vzgorniku poletel 143 metrov, v finalu pa je stopničke potrdil s 130 metri in 234,1 točkami. Lovro Kos je bil s 128.5 metri po prvi seriji šesti, na koncu pa s 124.5 metri v finalu in z 216,4 točkami enajsti, Žak Mogel je s 123.5 in 124.5 metri ter 199,6 točkami zaokrožil prvo petnajsterico. Na 16. mestu je končal Maksim Bartolj s 133 in 120.5 metri ter 196,8 točkami, Matija Vidic je bil 26., Jernej Presečnik pa je končal na 30. mestu.

Jutri popoldne bo v Klingenthalu na sporedu še ena tekma.

