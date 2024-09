Avstrijski skakalec Daniel Tschofenig je zanesljivo dobil prvo tekmo poletne velike nagrade v Hinzenbachu, potem ko je bil najboljši že na treningu in v kvalifikacijah neposredno pred tekmo. Tschofenig je za zmago skočil 93 in 93.5 metrov, zbral pa je 270,4 točk oz. kar 13,6 več od drugouvrščenega Nemca Andreasa Wellingerja, ki je skočil 90.5 in 88 metrov, tretji pa je bil še en domačin, Jan Hörl s 93 in 86 metri ter 19,7 točkami zaostanka.

Anže Lanišek je prvo letošnjo tekmo sklenil na zelo dobrem 6. mestu s 87.5 in 85.5 metri ter 244,0 točkami, pred njim sta bila še Nemec Karl Geiger in Avstrijec Stefan Kraft. Lanišek je priznal, da je za njim zahteven dan. "Na treningu se res nisem ujel čisto dobro, na tekmi pa je šlo precej lažje. Drugi skok je bil že približek tega, kar delam celo poletje. Jutri je nov dan, tako da se je potrebno zbrati in gremo dalje."

Žiga Jelar je po 8. mestu v kvalifikacijah skočil 86 in 82.5 metrov ter je z 228,6 točkami zasedel 20. mesto, takoj za njim je s 84.5 in 82 metri ter 227,1 točkami končal Timi Zajc.

Jutri bo v Hinzenbachu na sporedu še ena tekma.

Preberite še: