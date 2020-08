Domen Prevc ima več težav s seboj kot z opremo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski skakalni tabor se bo na edinem prizorišču letošnje poletne velike nagrade v Wisli predstavil s sedmimi orožji. Glavni trener Gorazd Bertoncelj bo na Poljskem računal na Anžeta Laniška, Timija Zajca, Petra Prevca, Žigo Jelarja, Roka Justina ter debitanta Lovra Kosa in Jana Bombeka.

Domen ni tam, kjer bi si želel biti Upa, da se bodo hitro prilagodili tekmovalnemu ritmu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Šef stroke bi na Poljsko peljal tudi Domna Prevca, a ta za zdaj ni na ustrezni ravni. "On odstopa v negativni smeri, trenutno še ni sposoben tekmovati na tekmah najvišje ravni, ampak se borimo, da bomo pozimi pripravljeni, kot je treba," je o 21-letnem varovancu dejal Bertoncelj, ki ni pretirano zaskrbljen zaradi najmlajšega od bratov Prevc, saj je zadnja poletja v podobni formi.

Da ni tam, kjer bi si želeli biti, je potrdil tudi sam: "Kar zadeva mojo pripravljenost, ni na taki ravni, kot bi si želel. Zadnje čase gredo stvari v pravo smer. Nekako smo videli, kaj moramo delati, da se moje telo znajde tudi na terenu. Zagotovo se občuti primanjkljaj tekem, a upam, da se bomo, ko bodo te na sporedu, kmalu uvedli in normalno začeli."

Bertoncelj o formi varovancev:

Domen je eden od redkih, ki zagozd, okoli katerih se dviguje prah, ne uporabljajo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred novo zimsko sezono se je znova zgodila sprememba pravil pri opremi (zagozde, čevlji, dres), predvsem pri zagozdah, ki jih Domen kot eden od redkih ne uporablja, so še vedno nejasnosti. Kako se je pri spremembi opreme znašel Prevc?

"Spet so se pojavile spremembe pri opremi, a jaz 'kajl' ne uporabljam, je pa bilo nekaj sprememb na dresih. Trenutno imam več težav sam s seboj, s svojo tehniko kot pa z opremo. To je tudi eden od razlogov, zakaj ne grem v Wislo."

Poljska svojevrstni testni dogodek

Eden od treh Bertoncljevih ciljev na Poljskem je preverjanje ustreznosti tekmovalne opreme. Kaj o spremembah in prilagajanju novim pravilom pravi najstarejši od bratov Prevc Peter?

Peter Prevc bo Poljsko izkoristil za preizkušanje opreme. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Nekaj težav je bilo, a ne pretiranih. Ni veliko ljudi na svetu, ki delajo te stvari, prav tako ni veliko časa za prilagoditev, ob tem pa ni natančne interpretacije pravil, tako da se s tem kar dolgo časa loviš. Še vedno imam kakšno zamisel, kako izboljšati opremo, ampak za zdaj bom počakal to tekmo, da vidim, na katere stvari je treba biti najbolj pozoren. Tako bo ta tekma kot preizkusni dogodek z vso novostjo opreme," pravi z osmim mestom v svetovnem pokalu najboljši slovenski skakalec zadnje zime.

O razlogih, da se pravila pri opremi zadnje čase tako spreminjajo, pa meni: "Tekmovalci vsako leto kaj novega odkrijemo, na koncu pa se kakšna stvar morda izkaže za nevarno in nas želijo zaščititi. Ampak bomo že našli kaj drugega."

Slovenski tabor pred Wislo:

Občutki se spreminjajo

Sedemindvajsetletnik je zadovoljen, da bodo v kratkem končali monotonijo treningov, a rezultati v Wisli ne bodo najpomembnejši. "Letos res veliko treniramo, tekem ni, a nismo edini športniki. Podobno je pri smučarjih. Na srečo imamo to poletje v načrtu vsaj eno preizkušnjo, da pogledamo, kje smo in kaj moramo do zime še narediti. Občutki se spreminjajo iz tedna v teden, enkrat boljše, drugič slabše, bomo videli, kako bo, ko pride še pritisk tekme, ki doda svoje."

Skakalci bi morali v petek opraviti kvalifikacije za sobotno tekmo (17.30), a naj bi na Poljskem nastopilo zgolj 46 športnikov, tako da so vsi uvrščeni na tekmo. V nedeljo sledi še druga posamična preizkušnja, prav tako ob 17.30.

