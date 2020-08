Smučarski skakalci in skakalke, ki so pod skakalnico v Kranju danes s sedmo silo razpravljali o trenutni pripravljenosti, upajo, da novi koronavirus ne bo pretirano spremenil predvidenega urnika njihove zimske sezone. Poletno je močno oklestil, tako da moški tabor konec tedna v Wisli čaka edina postaja poletnega grand prixa, na katero bo glavni trener Gorazd Bertoncelj odpeljal sedmerico, dekleta pa so z edino tekmo velike nagrade že opravila. V okrnjeni konkurenci v Frenštatu je slavila Nika Križnar.

Pandemija novega koronavirusa je predčasno končala zadnjo sezono svetovnega pokala smučarskih skokov, vplivala pa bo tudi na prihajajoče tekmovalno obdobje. Poletnega je že močno prikrojila. Tekme na najvišji ravni, grand prix, so odpadale kot po tekočem traku. Skakalcem sta tako preostali le dve posamični preizkušnji v Wisli, ki bosta na sporedu ta konec tedna, skakalkam pa le ena individualna preizkušnja, s katero so v okrnjeni konkurenci opravile pretekli teden.

Po besedah Gorazda Pogorelčnika pri Fis razpravljajo o treh scenarijih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kaj bo prinesla zima, je nemogoče napovedati, si pa v slovenski reprezentanci želijo, da bi predviden urnik preizkušenj ostal kar se da nespremenjen, čeprav se vsi zavedajo, da bo skoraj zagotovo prišlo do sprememb. Scenarijev, kako bo videti prihodnja sezona, je več. Najboljši predvideva, da jo bodo izpeljali povsem normalno, z vsemi tekmami in gledalci, bolj verjeten scenarij B predvideva tekme brez gledalcev, scenarij C pa predvideva neke vrste regijski format. Lahko bi se zgodilo, da bi nekatera prizorišča gostila tekme dva konca tedna zapored, da bi bilo manj selitev, sploh na prizorišča, ki predstavljajo večjo nevarnost okužb.

"Tekme svetovnega pokala zagotovo bodo, vprašanje pa je, po kakšnem formatu. A format pomeni klasične tekme z vsemi gledalci, B format pomeni klasične tekme brez gledalcev in C format, ki je nekako regijski format. Zaprli bi se v mehurček in potem na bližnjih objektih izvajali ta tekmovanja. S strani FIS so bili določeni trije ljudje, ki bodo stalno spremljali situacijo na prizoriščih tekem svetovnega pokala. 30 dni pred tekmo se bo sprejela odločitev, ali je vse dobro ali ni. Dejstvo je, da, če bo prišlo do C formata, bodo prednost dobili tradicionalni organizatorji. Kaj več v tem trenutku ni znanega, naslednji sestanki so konec septembra oziroma v začetku oktobra, takrat bodo ti formati natančneje določeni," je o scenarijih spregovoril vodja panoge Gorazd Pogorelčnik.

Mnogi sicer dvomijo o mehurčku, se pa zna zgoditi, da bi nekatera prizorišča gostila tekme dva konca tedna zapored, da bi bilo manj selitev, sploh na prizorišča, ki predstavljajo večjo nevarnost okužb.

Trener A-ekipe Gorazd Bertoncelj bo v Wislo, kjer bosta konec tedna edini preizkušnji poletne velike nagrade, odpeljal sedem skakalcev, tudi dva debitanta. Foto: Grega Valančič/Sportida

Veliko stvari je tako v zraku, zato slovenski tabor ne želi prehitevati dogodkov in dela po načelu iz dneva v dan. Ženski del se je danes potil v telovadnici, moški je skakal v Kranju. Sedmerica Peter Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar, Rok Justin, Lovro Kos (oba B-ekipa) in Jan Bombek (mladinska reprezentanca) bodo konec tedna v Wisli prekinili enoličnost treningov in zastopali slovenske barve v Wisli.

"Tam imamo tri generalne cilje. Prvi je, da preverimo trenutno pripravljenost tekmovalcev, drugi, da preverimo, ali je naša nova tekmovalna oprema v skladu s spremenjenimi pravili, tretji pa, da se navadimo novega režima in protokolov, ki vladajo v svetu zaradi bolezni covid-19," je o ciljih na Poljskem dejal trener A-reprezentance Gorazd Bertoncelj, zadovoljen s pripravo večinskega dela svojih varovancev.

Bertoncelj o pripravljenosti A-ekipe:

Anže Lanišek je po besedah Bertonclja najbolje pripravljen. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ocenjujemo, da je ekipa trenutno bolje pripravljena na novo sezono kot lani. Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek in Žiga Jelar so trenutno v zelo dobri pripravljenosti. Niso še vsi v tisti optimalni, z izjemo Laniška, ki je precej na visoki ravni. Z njimi smo zadovoljni. Tilen Bartol se vrača po poškodbi, malce je še negotov, a v zadnjem času stopnjuje pripravljenost, mu pa manjka še nekaj skokov. Verjamem, da se bo septembra, če bodo izvedene tekme celinskega pokala, teh zagotovo udeležil. Domen Prevc pa odstopa v negativni smeri, trenutno še ni sposoben tekmovati na tekmah najvišje ravni, ampak se borimo, da bomo pozimi pripravljeni, kot je treba," je pripravljenost A-čete opisal Bertoncelj.

Jernej Damjan se po dolgem okrevanju počuti dobro, energije za nadaljevanje kariere mu ne manjka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Damjan ima še dovolj energije

Med tistimi, ki so si trening ogledali pod skakalnico, je bil tudi povratnik po operaciji in rehabilitaciji rame Jernej Damjan. Veteran, ki se je na skakalnice vrnil pred mesecem dni, ima energije in elana za nadaljevanja kariere dovolj, a na Poljsko ne bo potoval. Kot pravi, mora najprej dočakati in preizkusiti še nekatere dele opreme.

Spremembe močno občutijo "Predvsem v skakalnem počepu in fazi leta je skakalec te minimalne spremembe močno občutil." Foto: Grega Valančič/Sportida

Pri tej je prišlo do novih sprememb, ki bi lahko v prihodnji sezoni znova burile duhove. Zapleta se predvsem pri zagozdah in podatkih glede meritev in omejitev Fis, ki se pri teh spreminjajo iz tedna v teden, zaradi česar je oteženo prilagajanje pravilom.

"Na novo so spomladi sprejeli precej sprememb, in sicer je največja pri zagozdah oziroma 'kajlah'. Pri teh so natančno opredelili obliko in dolžino, tako da ne moremo več delati po svoje. Malo so spremenili tudi kroj dresa, pa tudi nekatere omejitve pri skakalnih čevljih. Na koncu je bilo kar veliko manjših sprememb, kar se pozna, prilagoditi smo morali opremo, tudi tehniko. Verjamem, da imamo zdaj opremo, kot je treba. Je pa tekmovalec predvsem v skakalnem počepu in fazi leta te minimalne spremembe močno občutil, razlike so velike, tako da je treba opraviti določeno število skokov, da se res prilagodiš tem spremembam in da je tudi tehnika ustrezna," o novostih še razmišlja Bertoncelj.

Skakalce v Wisli, kjer je lani slavil Timi Zajc, čakata dve posamični tekmi. V petek bodo kvalifikacije za sobotno (17.30), v nedeljo pa bodo opravili dvojni program – kvalifikacije in tekmo (17.30).

Fotogalerija s treninga v Kranju (foto: Grega Valančič/Sportida):

Križnarjeva: Lep začetek in hkrati konec grand prixa Nika Križnar je pretekli konec tedna zmagala na edini tekmi poletne velike nagrade, kot pravi, je prostora za izboljšave še kar nekaj, časa do zime pa tudi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ženski del je z edino tekmo poletne velike nagrade opravil konec preteklega tedna, ko je na Češkem v Frenštatu Nika Križnar v okrnjeni konkurenci slavila zanesljivo zmago, Ema Klinec je skočila na tretje mesto, še tri Slovenke pa so končale med najboljšo deseterico.

"Tekme so nam manjkale, potrebovali smo nekaj primerjave s preostalimi dekleti. Čeprav res ni bilo vseh najboljših, sem se lahko vsaj z eno tekmovalko, ki je bila dobra tudi v zimski sezoni, primerjala in dobila potrditev, motivacijo za naprej. To je bil lep začetek in hkrati konec grand prixa. Zelo sem zadovoljna s svojimi skoki. Vem, da so še neke malenkosti, ki jih moram popraviti, a do zime je še dovolj časa, da jih popravim. Predvsem na mizi je še prostor za izboljšave, premik bokov, da bi šla eno stopnje višje, pa tudi v letu sem bila zadnje čase še malo 'zategnjena', nisem šla preveč hitro v smuči, tako da sem s tem izgubljala kar nekaj metrov," je pretekli konec tedna na Češkem ocenila Križnarjeva, ki jo zdaj s sotekmovalkami čakajo predvsem treningi in testiranja opreme, saj so vse preostale tekme grand prixa odpovedane.

Trener skakalk Zoran Zupančič o Frenštatu:

