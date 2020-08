Slovensko moško skakalno ekipo konec tedna na Poljskem čakata edini preizkušnji letošnje poletne velike nagrade, saj so preostale predvidene postojanke zaradi novega koronavirusa prečrtali. Glavni trener A-reprezentance Gorazd Bertoncelj bo v Wisli računal na sedem skakalcev, Timija Zajca, Petra Prevca, Anžeta Laniška, Žigo Jelarja, Roka Justina ter debitanta na tekmah te ravni Lovra Kosa in Jana Bombeka.

Trener Gorazd Bertoncelj o pripravljenosti:

Veliko preizkušanja, a ostal je zbran Zadovoljen je, da je kljub kopici preizkušanja zaradi novih pravil ostal zbran. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bertoncelj je po torkovem treningu v Kranju dejal, da je v najboljši pripravljenosti Lanišek, za katerega pravi, da je trenutno na precej visoki ravni.

"Pripravljen sem zelo dobro, počutim se tudi v redu, zadovoljen sem s skoki. Veliko je bilo nekega preizkušanja, kar malo meša občutke, a ne glede na vse se mi zdi, da sem ostal precej zbran. Še vedno delam kar dobre skoke in mislim, da grem lahko brez strahu na tekmo. Na to, kaj moji skoki pomenijo v tekmovalnem smislu, pa bomo videli kmalu," je tudi 24-letnik dal vedeti, da je zadovoljen s trenutno formo.

Štiriindvajsetletnik upa, da bodo na Poljskem dorekli vsa pravila. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ko že mislimo, da smo vse poštudirali, pride še kaj"

Več neznank je pri opremi. V skakalnem svetu so pred novo sezono znova nastale nekatere spremembe pravil, ki niso povsem dorečena in se še nekoliko spreminjajo. Največ neznank je pri zagozdah oziroma t. i. kajlah, pri katerih so opredelili obliko in dolžino, spremenili so tudi kroj dresa ter določili nekatere omejitve pri skakalnih čevljih.

"Tekmo v Wisli bolj kot z vidika preverjanja forme pričakujemo v tem smislu, da se dorečejo še nekatere stvari glede zagozd, čevljev, akrbonov okoli čevljev, dresov, ker enostavno trenutno nekatere stvari še niso povsem jasne. Ko že mislimo, da smo vse poštudirali, uredili, pride še kakšna stvar … Bolj kot rezultat bo na Poljskem pomembno, da bomo res dorekli stvari glede opreme za zimo," se je Domžalčan dotaknil nenehnega spreminjanja pravil.

V Wisli bo bolj kot rezultat pomembno preveriti, ali je oprema v skladu z novimi predpisi. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Res je, pravila se precej spreminjajo. Scenarijev, zakaj se to dogaja, je več, vsak si spreminjanje razlaga po svoje. Pravila pač so, mi pa jih moramo, hočeš nočeš, upoštevati," pravi Lanišek, ki želi čim prej razčistiti vse stvari okoli pravil, da ne bo pozimi nepotrebnih diskvalifikacij.

"Z opremo sem zadovoljen, a če ta ni povsem po pravilih, potem ne bo dobro. Tudi z dresom sem zadovoljen, kroj mi ustreza, tu ni bilo nobenih težav. S kajlami sem prav tako zadovoljen, kako pa ustrezajo pravilom, pa bomo šele videli. Ponavljam, da je treba povsem doreči stvari. V Wisli želim tako ostati čim bolj miren, ko bodo kontrole in vse to. In seveda pokazati čim boljše skoke, rezultat bo potem prišel sam od sebe."

Skakalci bi morali v petek na Poljskem opraviti kvalifikacije, a organizator pričakuje zgolj 46 tekmovalcev iz 11 držav. Posamični preizkušnji bosta na sporedu v soboto in nedeljo, obakrat ob 17.30.

Jeseni ohraniti konstantnost

Jeseni bo veliko delal tudi na psihološki pripravljenosti in poskušal zadržati konstantnost. Foto: Grega Valančič/Sportida Predvideno je, da bo Wisla gostila tudi začetek nove sezone svetovnega pokala, nad katerim je še precej vprašajev. Scenarijev, kako bodo poskušali izpeljati tekmovalno obdobje, je več. Prvi, manj verjeten, pravi, da bo potekal normalno, z gledalci, drugi, da bodo tekme brez gledalcev, tretji pa predvideva nekakšen mehurček, v katerem bi na določenih prizoriščih videli več tekem, selitev pa bi bilo manj.

Lanišek se s scenariji ne želi pretirano ukvarjati. "Prepričan sem, da bodo zimsko sezono izpeljali, vprašanje pa je, kako. Nisem epidemiolog, da bi lahko o tem govoril. Moja služba so skoki, to, da poskušam skakati čim bolje," je še dejal Lanišek, ki bo v jesenskih mesecih delal tudi na psihološki pripravi in tem, da bo poskušal biti karseda konstanten.

