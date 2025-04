Ljubitelji smučarskih skokov, ki ste še vedno pod vtisom neverjetne skakalne sezone, pod katero so se podpisali slovenski orli in orlice, toplo vabljeni danes ob 17. uri na igrišče v Dolenji vasi, kjer bo sprejem za najboljšo skakalko pretekle sezone Niko Prevc in njenega brata, svetovnega rekorderja Domna Prevca.