Česa takšnega v slovenski skakalni reprezentanci še nismo doživeli

Seveda v tako dolgi sezoni, ki čaka smučarske skakalce, ne moremo ničesar sklepati po prvih štirih tekmah. Za to je razumljivo prehitro. A obet je dober, saj so slovenski skakalci pokazali, da so poleti dobro delali in so na pravi poti. Anže Lanišek je pretekli konec tedna v Ruki zablestel v polnem sijaju. Če je po Nižnem Tagilu razpredal o dveh sedmih mestih, je na Finskem prvi dan skočil na drugo stopničko odra za zmagovalce, dan pozneje pa prvič v karieri na najvišjo.

V skupnem seštevku je zdaj na drugem mestu in za vodilnim Karlom Geigerjem zaostaja 53 točk. Trenutni pogled na lestvico je lep, saj imamo v prvi deseterici še dva skakalca. Prijetno presenečata Cene Prevc na sedmem, Timi Zajc na devetem mestu. Naslednji v vrsti je Peter Prevc, ki je 18., a je prišel v zimo z rahlo zamudo. Zaradi rojstva drugega sina je namreč izpustil prvo postojanko v Nižnem Tagilu. Že takoj ob prihodu med elito se je izkazal z 11. in šestim mestom, kar je dober obet pred nadaljevanjem.

Več tekmovalcev, ki lahko poseže po vidnejših uvrstitvah

Sloveniji je točke priskakal še Lovro Kos. Tako jih ima naša majhna država po štirih tekmah že 555, kar je najboljši začetek slovenskih orlov. Boljši tudi od izkupička Slovenije v sanjski sezoni Petra Prevca. A je treba ob tem dodati, da je najstarejši od bratov Prevc v sezoni 2015/16 zmagoviti niz začel režirati sredi decembra.

Anže Lanišek se je v nedeljo veselil premierne zmage v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage

Do letošnje zime je bil najboljši uvod slovenskih skakalcev v sezoni 2016/17, ko je njegov mlajši brat Domen trikrat zmagal na prvih štirih tekmah - slovenski skakalci so na posamičnih tekmah takrat po prvih štirih tekmah zbrali 458 točk.

Vsak trener, tudi Robert Hrgota, si želi, da bi imel pod svojim okriljem več skakalcev, ki bi lahko posegli po visokih mestih in se borili za skupno zmago v pokalu narodov. Na uvodu so prepričljivo najboljši Nemci, ki imajo pred drugimi Slovenci 156 točk naskoka. Po prikazanem si lahko od naših orlov obetamo tudi v nadaljevanju dobre uvrstitve. Na zmagovalni oder so poleg Laniška sposobni skočiti tudi Timi Zajc, Peter Prevc in Cene Prevc. Odprlo bi se lahko še Lovru Kosu, kar pomeni, da ima Slovenija v tem trenutku pet skakalcev, ki lahko redno skačejo med dobitnike točke in lahko posežejo po vidnejših uvrstitvah - v nadaljevanju bi se lahko priključil Domen Prevc in še kdo.

Naslednja postojanka svetovnega pokala je Wisla, kjer bosta po petkovih kvalifikacijah v soboto na sporedu ekipna, v nedeljo posamična tekma. In tudi na Poljskem smo v preteklosti že zabeležili odlične dosežke slovenskih skakalcev. Lanišek je bil leta 2019 drugi, Timi Zajc leto prej peti ...