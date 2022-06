Anamarija Lampič s puško prvič pod pritiskom #video

Biatlonka Anamarija Lampič je prvič pod pritiskom. V torek so jo na Pokljuki pri treningu streljanja prvič spremljali kamere, fotografi in novinarji. Strelja šele tri tedne. Najprej mora osvojiti streljanje leže.

Maja je v javnosti odjeknila novica, da bo najboljša slovenska smučarska tekačica Anamarija Lampič zamenjala šport. Sporočila je, da je teku dala vse in bi rada izpolnila mladostno željo ter se preizkusila v biatlonu. Njena prva naloga pri menjavi športa je seveda, da se nauči streljati z malokalibrsko puško. Stoje še ni streljala, najprej mora osvojiti streljanje leže.

V torek pod pritiskom zaradi številnih fotografov in snemalcev. Foto: Grega Valančič/Sportida "Zdaj so na vrsti osnove streljanja, malenkosti, ki so zelo pomembne. Če premalo izdihneš, če premalo vdihneš, proženje, menjava magazinov, položaj. Počasi se učim. Zagotovo napredujem," je s svojim značilnim nasmeškom, a kar nekoliko sramežljivo razlagala Lampičeva. Zaradi številnih pogledov in kamer ter fotoaparatov je prvič kot biatlonka čutila nekaj pritiska. Na začetku svoje prve biatlonske sezone bo tekmovalne izkušnje nabirala na nižjerangiranih tekmovanjih, kot je pokal IBU. Konec decembra pa bi že lahko kandidirala za nastop v svetovnem pokalu

"Puško držim v roki šele tri tedne"

Da pritisku ne podleže kar tako, je Anamarija dokazala na tekaških stadionih. Štirinajstkrat se je zavihtela na stopničke v svetovnem pokalu, od tega trikrat na najvišjo. Zdaj začenja novo poglavje na svoji športni poti. "Vsi so hitrejši od mene. Logično. Jaz držim puško v roki šele tri tedne. Je napredek. Vidim, da je. Trenerji pravijo, da je. Jaz sem zadovoljna. Odvisno od dneva, od počutja, enkrat imaš več občutka, drugič manj. Pomembna je potrpežljivost. Mislim, da jo imam. Treba se bo še bolje naučiti."

Strelski trening slovenske reprezentance na Pokljuki, foto: Grega Valančič/Sportida:

Da se 26-letnica iz Valburge pri Medvodah hitro uči, nam je potrdil tudi novi glavni trener združene slovenske biatlonske reprezentance Ricco Gross. "Trenutno največ pozornosti posvečamo ležečemu položaju, da pri tem spozna čim več zakonitosti streljanja, kot so dihanje, proženje in merjenje. To so nove stvari zanjo, a se hitro uči in videti je, da bo šlo." Prestop iz tekaških v biatlonske vrste v tem športu sicer ni nekaj novega. "Veliko športnikov je že naredilo ta korak in zamenjalo tek z biatlonom. Ob tem so nekateri dosegli lepe uspehe in zakaj ne bi uspelo tudi Anamariji."

"Sproščenost mora biti v ekipi"

Ricco Gross je novi glavni trener slovenske reprezentance v biatlonu. Foto: Grega Valančič/Sportida Gross je legenda nemškega biatlona. V tekmovalni karieri je osvojil devet olimpijskih kolajn, od tega štiri zlate. Potem je treniral nemške, ruske in avstrijske biatlonce. Anamarija o Grossu in svojih novih sotekmovalcih pove: "Dobro se razumemo. Smo super 'ekipca'. On je sproščen, mi smo sproščeni. Se mi zdi, da je to dobro. Sproščenost mora biti v ekipi. Da se vsi dobro razumemo. Potem vsa ekipa lažje diha in se uči."

Fak znova bolan

Na Pokljuki so se na treningu predstavili Rok Tršan, Miha Dovžan, Lovro Planko, Toni Vidmar, Alex Cisar, Anamarija Lampič, Živa Klemenčič in Polona Klemenčič. Manjkal pa je Jakov Fak, ki mu jo je znova zagodla bolezen. "Najbolj nas skrbi za Jakova. Zanj bi bilo trenutno veliko bolje, da bi bil tukaj z ekipo. Žal je bolan in čakamo na ustrezne rezultate analize krvi, da bo imel zeleno luč za ponovne polne napore. Zelo si želim, da bi imeli v prihodnosti teh težav manj in bi lahko nemoteno trenirali," je svojo največjo željo izrazil Gross, ki želi Faka vrniti v svetovni vrh. "On je tekmovalec, ki je lahko na vsaki tekmi med najboljšo deseterico, če je zdrav. Vsekakor si želimo, da bi v naslednji sezoni nekajkrat znova stopil tudi na oder za zmagovalce."