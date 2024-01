Avstrijski skakalni as povsem izmučen

Po petkovem programu je na posamični preizkušnji svetovnega prvenstva v poletih najbolje kazalo našemu Timiju Zajcu, ki je imel lepo prednost pred zasledovalci. A mu je dan pozneje pri tretjem poletu ponagajal veter in mu prerezal krila, kar je izkoristil avstrijski šampion Stefan Kraft.

Poletel je do prvega posamičnega naslova svetovnega prvaka v poletih, družbo na zmagovalnem odru pa sta mu delala Nemec Andreas Wellinger in Zajc.

Pri Kraftu so poleti pustili davek na nedeljski moštveni preizkušnji. Tudi Zajc je ob povratku v domovino dal vedeti, da je v tem koncu tedna izgubil od 1,5 do dva kilograma teže, kar je veliko ob dejstvu, da so skakalci že v osnovi zelo suhi.

Stefan Kraf je postal svetovni prvak v poletih, na ekipni preizkušnji pa se je veselil srebra. Foto: Guliverimage

Kraft je imel na primer na nedeljski ekipni tekmi, na kateri so blesteli zlati slovenski orli, šele deseti dosežek med vsemi. "Regeneracija po soboti je bila najtežja, kar pomnim," je dejal Kraft za APA in nadaljeval: "Povsem sem izmučen, prazen. Nič nisem spal. Moje zdravje peša in vse je bolj utrujajoče. Tri dni ne želim početi ničesar. Povsem se bom odklopil in se tako poskušal regenerirati. To je tisto, kar v tem trenutku najbolj potrebujem."

Salzburžan je v tej sezoni v vrhunski formi že od samega začetka. Odlično je na poti do tretjega naslova najboljšega v zimi. Veliki kristalni globus je v karieri osvojil že dvakrat, prvič v sezoni 2016/17 in drugič pred štirimi leti. V tem trenutku ima pred najbližjim zasledovalcem Wellingerjem 252 točk naskoka.