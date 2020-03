Avstrijski skakalci v čakanju na novega trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Delo glavnega trenerja avstrijske reprezentance zahteva celega človeka in od trenerja zahteva vso energijo. Tega z zasebnim življenjem ni možno združiti," so trenerja povzeli na avstrijski smučarski zvezi. Felder, ki je Avstrijce vodil že med letoma 1995 in 1997, ima tri otroke, zadnja hči se mu je rodija februarja.

Pod njegovim vodstvom so Avstrijci v zadnji zimi dosegli 11 zmag v svetovnem pokalu, Stefan Kraft pa se je v predčasno končani sezoni veselil tudi velikega kristalnega globusa. V pokalu narodov so bili Avstrijci drugi za Nemci.

Sicer pa je bil Felder pred dobrimi tremi desetletji tudi sam odličen skakalec in se boril za vrh v skupnem seštevku svetovnega pokala z Nemcem Jensom Weissflogom in Fincem Mattijem Nykänenom. Skupaj je dosegel 25 zmag, v svojih vitrinah pa ima tudi kolajno z olimpijskih iger v Albertvillu 1992 ter šest odličij s svetovnih prvenstev.

