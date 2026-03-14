Slovenska suša, Avstrijka lovi prvi mali kristalni globus

Are je ta konec tedna prizorišče zadnjih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v tehničnih disciplinah pred finalom sezone v Lillehammerju. V soboto se bodo alpske smučarke pomerile v veleslalomu, kjer pa Slovenija ne bo imela svoje predstavnice, saj bosta Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič nastopili le na nedeljskem slalomu. Prva vožnja je na sporedu ob 10. uri.

V veleslalomu je to zimo na štirih tekmah slavila Avstrijka Julia Scheib, Novozelandka Alice Robinson je bila dvakrat najboljša, po enkrat sta zmagali Camille Rast in Švedinja Sara Hector. Scheib lahko že na Švedskem potrdi prvi mali kristalni globus. Avstrijka v veleslalomskem seštevku vodi s prednostjo 89 točk pred Rast. Hector na tretjem mestu ima le še teoretične možnosti, saj zaostaja za 131 točk. Do konca sta še dva ženska veleslaloma.

Ana Bucik Jogan, ki končuje tekmovalno kariero, je imela v zadnjem obdobju težave s hrbtom in bo zato skušala finalni nastop v finišu sezone svetovnega pokala v Hafjellu ujeti v slalomu.

Druga vožnja bo na sporedu ob 13. uri.