Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
14. 3. 2026,
7.30

Osveženo pred

2 uri, 39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
veleslalom Sara Hector alpsko smučanje Julia Scheib Alice Robinson

Sobota, 14. 3. 2026, 7.30

2 uri, 39 minut

Are, alpsko smučanje, veleslalom (ž)

Slovenska suša, Avstrijka lovi prvi mali kristalni globus

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Julia Scheib | Julia Scheib | Foto Reuters

Julia Scheib

Foto: Reuters

Are je ta konec tedna prizorišče zadnjih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v tehničnih disciplinah pred finalom sezone v Lillehammerju. V soboto se bodo alpske smučarke pomerile v veleslalomu, kjer pa Slovenija ne bo imela svoje predstavnice, saj bosta Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič nastopili le na nedeljskem slalomu. Prva vožnja je na sporedu ob 10. uri.

Downhilka
Sportal Ilka Štuhec vabi na sobotni 12-urni izziv na Peci

V veleslalomu je to zimo na štirih tekmah slavila Avstrijka Julia Scheib, Novozelandka Alice Robinson je bila dvakrat najboljša, po enkrat sta zmagali Camille Rast in Švedinja Sara Hector. Scheib lahko že na Švedskem potrdi prvi mali kristalni globus. Avstrijka v veleslalomskem seštevku vodi s prednostjo 89 točk pred Rast. Hector na tretjem mestu ima le še teoretične možnosti, saj zaostaja za 131 točk. Do konca sta še dva ženska veleslaloma.

Ana Bucik Jogan, ki končuje tekmovalno kariero, je imela v zadnjem obdobju težave s hrbtom in bo zato skušala finalni nastop v finišu sezone svetovnega pokala v Hafjellu ujeti v slalomu.

Druga vožnja bo na sporedu ob 13. uri.

Alpsko smučanje, Are, veleslalom (ž), štartna lista (ž):

1. Thea Louise Stjernesund (Nor)
2. Camille Rast (Švi)
3. Julia Scheib (Avt)
4. Paula Moltzan (ZDA)
5. Alice Robinson (NZl)
6. Mikaela Shiffrin (ZDA)
7. Sara Hector (Šve)
8. Lara Della Mea (Ita)
9. Zrinka Ljutić (Hrv)
10. Valerie Grenier (Kan)
11. Lara Colturi (Alb)
12. Lena Dürr (Nem)
13. Britt Richardson (Kan)
14. Nina O'Brien (ZDA)
15. Sofia Goggia (Ita)

Niels Hintermann
Sportal Čustvene besede Nielsa Hintermanna, ki je napovedal slovo
Vedran Pavlek
Sportal Po hudi aferi odstop enega vodilnih na smučarski zvezi
Miha Hrobat
Sportal Slovenska smukača do najboljših rezultatov sezone
veleslalom Sara Hector alpsko smučanje Julia Scheib Alice Robinson
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
