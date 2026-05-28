Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
28. 5. 2026,
6.31

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
podpis Štepanjsko naselje parkirišča

Četrtek, 28. 5. 2026, 6.31

1 ura, 11 minut

Še zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Štepanjsko naselje | Vložili so tudi tožbo, na podlagi katere je ljubljansko okrajno sodišče z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. Janković je prejšnji teden dejal, da odločitev sodišča v tej zadevi pričakuje ta teden. | Foto STA

Vložili so tudi tožbo, na podlagi katere je ljubljansko okrajno sodišče z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. Janković je prejšnji teden dejal, da odločitev sodišča v tej zadevi pričakuje ta teden.

Foto: STA

Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do srede popoldne so jih pridobili približno 10.500, po sredini uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek, je za STA povedal predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano Borut Hočevar.

Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Ljubljani sprejeli konec marca, z njimi pa širijo območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Odlok po novem med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč.

Parkiranje z dovolilnico

Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, bosta lahko na stanovanje izdani tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.

Ljubljanski župan Zoran Janković spremembe izpostavlja kot del ukrepov za ureditev parkirne problematike, ki se med drugim kaže v pomanjkanju parkirnih mest v ljubljanskih stanovanjskih soseskah.

Če je v soseski dovolj parkirnih mest, bosta lahko na stanovanje izdani tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov. Ljubljanski župan Zoran Janković spremembe izpostavlja kot del ukrepov za ureditev parkirne problematike, ki se med drugim kaže v pomanjkanju parkirnih mest v ljubljanskih stanovanjskih soseskah. | Foto: STA Če je v soseski dovolj parkirnih mest, bosta lahko na stanovanje izdani tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov. Ljubljanski župan Zoran Janković spremembe izpostavlja kot del ukrepov za ureditev parkirne problematike, ki se med drugim kaže v pomanjkanju parkirnih mest v ljubljanskih stanovanjskih soseskah. Foto: STA

Odlok bo po njegovih besedah omogočil tudi pravičnejše razdeljevanje parkirnih dovolilnic, saj bodo te najprej na voljo vsem stanovanjem, šele v naslednjem koraku pa bodo za določeno stanovanje ponudili tudi drugo oziroma tretjo dovolilnico.

Nasprotovanje prebivalcev Štepanjskega naselja novi ureditvi

Številni prebivalci Štepanjskega naselja novi ureditvi nasprotujejo in menijo, da bi morala biti parkirišča ob večstanovanjskih stavbah v njihovi lasti. Pridružili so se jim tudi v več drugih civilnodružbenih gibanjih. Na referendumu bi tako vprašali, ali so za to, da se uveljavi četrti člen novele odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja na območjih sosesk.

Vložili so tudi tožbo, na podlagi katere je ljubljansko okrajno sodišče z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. Janković je prejšnji teden dejal, da odločitev sodišča v tej zadevi pričakuje ta teden.

Shod stanovalcev Štepanjskega naselja v povezavi s problematiko parkiranja, Zoran Janković
Novice Začetek zbiranja podpisov za referendum glede plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah
Štepanjsko naselje
Novice Cilj referendumske pobude zoper ljubljanski parkirni odlok doseči usklajene rešitve
Shod stanovalcev Štepanjskega naselja v povezavi s problematiko parkiranja, Zoran Janković
Novice MOL: S spremembami odloka do bolj pravične možnosti za parkiranje

podpis Štepanjsko naselje parkirišča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.