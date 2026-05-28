Iz Yamahine tovarniške ekipe so sporočili, da se bo Tim Gajser ob posvetovanju z zdravniki odločil šele jutri (torej v petek), če bo ta konec tedna nastopil na VN Nemčije. Pri nesrečnem padcu v Franciji je prejel močan udarec v koleno. Ta teden s pomočjo specialistov skuša vsaj toliko okrevati, da bi lahko dirkal in tako ostal v boju za naslov prvaka.

Če je kdo trdoživ, je to Tim Gajser (Yamaha). Pred leti se je denimo na motor vrnil samo teden dni po zlomu ključnice. Minulo nedeljo je nesrečno padel v prvem zavoju druge vožnje na veliki nagradi Francije, ko je zadel v motor Toma Vialla (Honda), ki je padel prvi. Tim se je takoj pobral na noge, a močno šepal. Po dirki je sporočil, da ga boli koleno.

Štiri dni pozneje se je 29-letnik oglasil z naslednjimi besedami: "Delam vse, da bi bil ta konec tedna lahko na štartni rampi. Po padcu v Franciji sem ves teden skupaj s specialisti delal, da bi okreval čim hitreje. Končno odločitev bomo sprejeli ob koncu tedna, a sam ostajam pozitiven." V Yamahinem sporočilu za javnost so zapisali, da bo odločitev padla v petek. V petek pozno popoldne voznike namreč že čaka ogled proge in trening štartov. Za točno kakšno poškodbo kolena gre, pa niso sporočili.

Tim Gajser je v Nemčiji zmagal že štirikrat. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Proga Talkessel v Teutschenthalu, nedaleč od Leipziga, je ena od ikoničnih prog na svetovnem prvenstvu v motokrosu. Prvo veliko nagrado je gostila že leta 1971, skupaj pa do danes 29 dirk. Kar osemkrat jo je na zmagovalnem balkonu končal Tim Gajser, štirikrat od tega je tudi zmagal. "Teutschenthal imam res rad. Proga je odlična, na njej pa sem v preteklosti dosegel veliko stopničk in zmag. Res upam, da bom na štartu, da bom užival in spisal nove lepe spomine," je še dejal Gajser.

Petkratni svetovni prvak se zaveda, da bi ga izpuščena dirka že precej oddaljila od boja za naslov prvaka. Že po ničli v drugi vožnji VN Francije je njegov zaostanek za najboljšima voznikoma sezone Lucascom Coenenom (KTM) in Jeffreyjem Herlingson (Honda) narastel na 63 oziroma 61 točk. Do konca prvenstva je sicer še 13 dirk, a zdaj si bodo hitro sledile. Naslednja je na sporedu samo en teden pozneje, peščena velika nagrada Latvije.