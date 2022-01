Anže Semenič zmagovalec Bergisla, Jan Bombek tretji

V težkih razmerah tekme celinskega pokala v Innsbrucku so se naši skakalci znašli odlično. Žirija tekmovanja je imela precej težav z izvedbo tekmovanja zaradi sneženja, še pred koncem prve serije pa je sporočila, da finalna serija ne bo izvedena.

Na koncu je tako do zmage prišel Anže Semenič, ki je skočil 126,5 metrov in zbral 118,8 točk za svojo deseto zmago v tem tekmovanju, prvo po Planici 2020. 123 metrov in 116,1 točk je na drugem mestu zbral domačin Thomas Lackner, s 122 metri in 112,6 točkami je na tretjem mestu končal Jan Bombek, to so tudi prve slovenske stopničke v tej sezoni celinskega pokala.

Uspeh so dopolnili Žak Mogel s 118 metri in 104,1 točkami na 7. mestu, Tilen Bartol s 113 metri in 94,2 točkami na 14. mestu, Domen Prevc s 113 metri in 93,0 točkami na 15. mestu, točke je pobral še Patrik Vitez s 111,5 metri in 87,3 točkami na 21. mestu.

