Zmagovalec Roland Garrosa začasno dela v trgovskem centru

V resnici bi bila teniška sezona v normalnih razmerah zdaj na vrhuncu in pred Kevinom Krawietzom bi bili novi veliki izzivi. Epidemija pa je ustavila vsa športna tekmovanja, zato se je Krawietz odločil za začasen popoln preobrat v življenju, da spozna tudi drugačno plat bivanja v svoji domovini.

"Vse skupaj na začetku seveda ni bilo mišljeno ne vem kako resno," je za nemško tiskovno agencijo DPA povedal Krawietz. Kasneje pa se je izkazalo, da trgovine v času krize iščejo sodelavce in skupaj s svojim teniškim prijateljem Hannesom Wagnerjem je začasno odšel na delo k lokalnemu trgovcu na Bavarskem.

Ima veliko spoštovanje do sodelavcev

"Enostavno želiva vedeti, kako naporno je in kakšen izziv je vstati zelo zgodaj in polniti police za kupce," je dejal 28-letni igralec in odkrito priznal, da plača z izzivom nima nič, saj je v karieri s tenisom zaslužil skoraj milijon evrov. Gre predvsem za povsem novo izkušnjo.

Kevin Krawietz is helping out during the #coronavirus pandemic by stacking shelves in his local supermarket.https://t.co/FoeZJJjpRj — News18 Sports (@News18Sports) April 27, 2020

Krawietz delo začenja okrog 5.30 zjutraj, da pred sedmo uro zjutraj napolni police s sadjem in zelenjavo. K temu mora igralec dodati pol ure vožnje do delovnega mesta in njegov življenjski ritem je povsem nov. A kot pravi, gre za zanimiv in naporen izziv, daleč od tenisa, ki je v trgovini tudi popolnoma nepomemben.

Krawietz (levo) bo s teniškimi treningi začel prihodnji teden. Foto: Reuters Teniško znanje mlademu športniku v trgovini ni kaj prida pomagalo. Med policami, napolnjenimi z različnim blagom, se je moral najprej naučiti novih izrazov. Za sodelavce je bilo na začetku celo zanimivo, ko je večkrat izpadel neveden. Kasneje je bilo smeha vse manj, saj vsi pričakujejo, da bo svoje delo tudi opravil.

"Imam veliko spoštovanje do sodelavcev tukaj. Izredno so marljivi in pri tem prijazni med seboj in do strank. A zame je večkrat težko, saj imam drugačno življenje in druge izzive. Pridejo trenutki, ko si rečem, da si mi ne da več, ali pa, da je zdaj res težko," razlaga mladi športnik in prizna, da včasih pogleda tudi na uro, kdaj bo delovnika konec. "Takrat si si rečem: zberi se!"

Kot pravi, je prvič na lastni koži občutil tudi, kako se trgovci počutijo v stiku z neprijaznimi strankami, posebej zdaj, ko je nekaterim težko upoštevati ukrepe zaradi pandemije koronavirusa. Spoznal pa je tudi, kako zelo lepo življenje ima kot profesionalni športnik.

Že v prihodnjem tednu se vrača na trening na teniška igrišča, kjer bo spet počel, kar dela najraje.