Zakaj se eden najboljših športnikov ne bo prišel poslovit?

Pred kratkim smo v Laverjevem pokalu v družbi najboljših teniških igralcev spremljali čustveno slovo Rogerja Federerja, zagotovo enega najboljših igralca vseh časov. Organizatorji turnirja v švicarskem mestu Basel, ki je tudi Federerjevo rojstno mesto, so se od njega želeli posloviti na poseben način. A Roger se je odločil, da je to še prehitro po čustvenem slovesu v Londonu.

Roger Federer je 15. septembra sporočil, da končuje svojo kariero. Razlog za to je bila poškodba kolena, s katero se je ubadal tri leta. Na koncu je le spoznal, da je čas, da lopar postavi v kot. "V 24 letih sem odigral več kot 1.500 dvobojev. Tenis mi je veliko prinesel, a zdaj moram priznati, da je moje tekmovalne kariere konec," je ob svojem slovesu med drugim zapisal švicarski teniški virtuoz.

V Londonu so bili zbrani tudi nekateri najboljši igralci. Foto: Reuters

Federer: Minilo je premalo časa

"Rad bi se zahvalil organizatorjem Swiss Indoors za njihovo pripravljenost, da me sprejmejo v Baslu. Poskušam predelati vse, kar se mi je zgodilo v zadnjem času. Praznovanje doma v Baslu bo imelo poseben pomen in premalo časa je minilo od Londona," so organizatorji turnirja citirali besede 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam.

Turnir v Baslu ima za Rogerja Federerja poseben pomen, potem ko je tam še kot deček delal kot pobiralec žogic. Pozneje je postal rekorder v zmagah na tem turnirju, saj je kar desetkrat dvignil turnirsko lovoriko. Nazadnje je tam slavil leta 2019. "Res imam veliko neverjetnih spominov na domači turnir in želim si, da bi tudi v prihodnje ostal eden glavnih na turneji ATP," je še povedal 41-letni, danes že upokojeni teniški igralec.

Tako se je leta 2017 Roger Federer spominjal časov, ko je bil na turnirju v Baslu pobiralec žogic. "V srcu bom vedno pobiralec žogic," je izjavil.

Želeli so ga počastiti, a ga tudi razumejo

Roger Brennwald, predsednik turnirja v Baslu, je za švicarske medije dejal, da povsem razume odločitev enega največjih športnikov vseh časov. "Seveda bi bili veseli, da bi Rogerja Federerja med turnirjem lahko počastili kot enega najboljših teniških igralcev vseh časov. Želeli bi proslaviti njegov niz zmag na našem turnirju, vendar ga razumemo, da potrebuje nekaj več časa po koncu njegove izjemne kariere," so besede Brennwalda zapisali pri Blicku.

Zanimivo bo videti, kako se bo Švicar znašel v vlogi strokovnega komentatorja. Foto: Guliverimage

Kljub vsemu pa Federer po končani karieri ne bo sedel križem rok. Poleg tega, da se bo zdaj bolj posvetil ženi in svojim štirim otrokom, bo še vedno skušal ostati povezan s tenisom. Ima že tudi ideje, kaj bi lahko v prihodnje delal.

"Nikoli si nisem mislil, da bom rekel kaj takšnega. Toda pred šestimi meseci sem pomislil: 'Morda bom nekoč komentiral tenis, kdo ve?' Čeprav sem vedno govoril, da tega ne bom nikoli počel. A komentirati določene dvoboje v Wimbledonu …," je pred slovesom v Londonu povedal Federer.

V Londonu so solze oblile tudi Rafaela Nadala, velikega tekmeca in dobrega prijatelja Rogerja Federerja. Foto: Reuters

Ni mu treba skrbeti za prihodnost, zaslužil je več kot milijardo evrov

Čeprav pred koncem kariere ni igral več kot leto dni, še vedno spada med najbogatejše športnike na svetu. Še vedno velja za eno največjih športnih znamk na svetu. Po podatkih Forbesa je v zadnjih 12 mesecih s sponzorskimi pogodbami zaslužil neverjetnih 90 milijonov dolarjev (okrog 90 milijonov evrov), kar je največ med športniki.

Najbolj donosno je njegovo sodelovanje z znamkama Rolex in Uniqlo. Zelo uspešna je bila njegova naložba v znamko On, ki izdeluje športno obutev. Legendarni Švicar je skupno v karieri zaslužil več kot milijardo evrov.