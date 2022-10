Federer je včasih v slačilnici delal neumnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Roger Federer je sredi septembra sporočil, da se bo športno upokojil in da ni niti najmanjše možnosti, da bi se kadarkoli vrnil na turnejo. Bilo je nešteto odzivov, zelo čustveno pa je bilo tudi na njegovem zadnjem dvoboju na Laverjevem pokalu.

Tomas Berdych je v svoji karieri zbral 13 turnirskih zmag. Foto: Reuters

"Včasih se je obnašal kot otrok"

Nedavno je o njem za češki medij idnes spregovoril tudi Tomaš Berdych, ki je svojo športno pot končal leta 2019. Danes 37-letni upokojeni igralec je med drugim razkril, da je bil Švicar v slačilnici zelo sproščen.

"Če bi ga srečali v slačilnici ali kje drugje zunaj igrišča in ne bi vedeli, kdo je, se vam sanjalo ne bi, da je eden najboljših športnikov. Včasih se je obnašal kot otrok in delal neumnosti," je razkril nekdaj četrti igralec sveta.

"Mislim, da bo Federer pustil večji pečat v tenisu kot Novak Đoković ali Rafael Nadal." Foto: Guliverimage

Že dolgo časa se krešejo mnenja, kdo je najboljši teniški igralec vseh časov: Roger Federer, Rafael Nadal ali Novak Đoković? Berdych bi nedvomno izbral Federerja. Sam pravi, da če bi jih ocenjevali skozi številke, bi bilo najbolj objektivno gledati število osvojenih turnirjev za grand slam.

"Mislim, da bo Federer pustil večji pečat v tenisu kot Novak Đoković ali Rafael Nadal. Morda zato, ker je Švicar začel to veliko ero. Tega, kar je naredil za tenis, ne morejo zasenčiti nobeni drugi rezultati. Veliko je tistih, ki so zaradi njegovih sposobnosti začeli spremljati tenis ali ga tudi igrati. Prav tako tudi razumem, da nekateri igralci pri Nadalu in Đokoviću najdejo nekaj posebnega," je še povedal Čeh.

Roger Federer je bil po zadnjem dvoboju zelo čustven. Foto: Reuters

Vprašal se je, ali ima sploh smisel

Roger Federer je svoj zadnji dvoboj odigral na Laverjevem pokalu, ko je v dvojicah zaigral skupaj z Rafaelom Nadalom. Odločitev, da se bo športno upokojil, pa je sprejel kmalu po letošnjem turnirju v Wimbledonu. "Pri kolenu preprosto ni bilo več napredka. Vprašal sem se: 'Ali ima sploh smisel?' Dolgo časa smo bili na tankem ledu. Vem, da je bila to edina in prava odločitev," je pred časom razkril za tagesanzeiger.ch.

Kot kaže, ga bomo v prihodnje še gledali na in ob teniških igriščih, saj si želi igrati na ekshibicijskih turnirjih, prav tako pa bi se rad preizkusil v vlogi strokovnega komentatorja.