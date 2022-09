"V nekem trenutku skoraj pozabiš, da te še vedno fotografirajo. Ker zaradi glasbe (Ellie Goulding je v tistem trenutku izvajala skladbo s pomenljivim naslovom Still Falling For You (Še vedno se zaljubljam vate), op. a.) nisem mogel govoriti, sem se ga očitno dotaknil. Mislim, da je bila to na neki skrivni način zahvala," se je trenutka, v katerem je nastala ena od najbolj ikoničnih fotografij iz sveta tenisa, če ne kar športa nasploh, v pogovoru za The New York Times spomnil teniški zvezdnik Roger Federer, ki je pred tednom dni na Laverjevem pokalu v Londonu tudi uradno sklenil svojo izjemno športno kariero.

"Mislim, da so se vsem fantom, Andyju [Murrayu], Novaku [Djokoviću] in tudi Rafi, v tistem trenutku kariere odvrtele pred očmi in so se pri tem zavedali, da so nam vsem po svoje že nekaj časa ure štete. Ko postajaš starejši, ko se znajdeš sredi 30 let, se začneš zavedati, kaj je v resnici tisto, kar v življenju in v športu ceniš," je poudaril 41-letni Švicar.

Fotografinja, ki je nevede posnela zgodovinsko fotografijo

Bistvo intenzitete tesnega odnosa in 15-letnega rivalstva med Federerjem in Nadalom je zajela fotografinja Ella Ling, ki spremlja dogajanje v svetu tenisa, ta večer pa si je še posebej želela posneti fotografijo, ki bi čim bolje ovekovečila čarobnost in moč trenutka. Da ji je uspelo zaobjeti nekaj posebnega, je ugotovila šele, potem ko je fotografije naložila na računalnik. "To je lepota fotografije. Ko ujameš trenutke, ki ostanejo za vedno," je povedala.

Od poraza od izgube službe

Federer je v objavi na družbenih omrežjih v četrtek na šaljiv način povzel svoj zadnji tekmovalni nastop. "Vsi si želimo pravljičnega konca," je zapisal, "moj je bil takšen: izgubil sem svojo zadnjo igro med posamezniki, izgubil sem igro dvojic, izgubil sem zadnjo ekipno tekmo, med tednom sem izgubil glas in nazadnje še svojo službo. Pa vendar moja upokojitev ne bi mogla biti popolnejša in izjemno srečen sem, kako se je razpletla. Zato ne razmišljajte preveč o popolnem koncu, vaš bo vedno čudovit na svoj način," je sporočil svojim oboževalcem.

Federer velja za enega od najbolj priljubljenih in cenjenih teniških igralcev v zgodovini, ki je kljub temu, da je bil zaradi poškodb dolgo odsoten z igrišč, lahko vseskozi računal na močno sponzorsko podporo. V karieri je skupaj osvojil 103 turnirje, 20-krat zmagal na turnirjih za grand slam, od tega osemkrat v Wimbledonu, šestkrat na OP Avstralije, petkrat na OP ZDA in enkrat na OP Francije. Ob tem ima tudi osem naslovov med dvojicami, med drugim zlato olimpijsko odličje iz leta 2008, leta 2014 je osvojil Davisov pokal, leta 2012 pa še srebrno olimpijsko odličje.

