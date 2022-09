Ob slovesu prijatelja se je zlomil tudi Nadal: Poslavlja se del mojega življenja

Rafael Nadal, ki je z Rogerjem Federerjem skupaj nastopil v dvojicah Laverjevega pokala - s 6:4, 6:7 (2) in 9:11 sta izgubila proti Američanoma Francesu Tiafoeu in Jacku Socku - je bil izjemno čustven tudi med pogovorom z novinarji.

"Bilo mi je v čast biti del tega zgodovinskega trenutka. Z njim se poslavlja tudi velik del mojega življenja,« je priznal Španec.

"Vznemirljivo, nepozabno, žalostno. Poln sem emocij, težko opišem. Na koncu nečesa, vedno pride nov začetek, tako je življenje. Srečen sem, ker je Roger, po vseh težkih trenutkih, ki jih je doživel v zadnjem obdobju, srečen dočakal slovo na igrišču. To si je zaslužil. On je ikona, eden največjih športnikov v zgodovini," mu je polaskal 36-letni Nadal, ki se nikoli ni sramoval svojih čustev.

"Sem precej občutljiva oseba. Ne skrbi me zaradi joka, ta je včasih dober. Dobro je, da čustva spustiš na plano. Del mojega življenja je zdaj odšel in težko je," je izjavil Nadal, ki z ženo pričakuje prvega otroka, a imata ob tem kar nekaj težav.

"Za mano so težki tedni, z veliko stresa in malo spanja. Doma je situacija bolj zapletena kot običajno. Znašel sem se pod drugačnim pritiskom kot sem bil vajen. Zdaj je vse v redu. Miren sem in vesel, da sem lahko tukaj," je dejal Nadal in potrdil, da letos iz osebnih razlogov ne bo več igral na Laverjevem pokalu, kjer ekipa Evrope igra proti ti. ekipi sveta.

Španec je odgovarjal tudi na vprašanja o upokojitvi. "Ne vem, nisem še prišel do odločitve. Ne bom pa lagal, letos sem bil blizu slovesu. Razmišljal sem, da bi Roland Garros lahko bil moj zadnji turnir. Imel sme veliko težav, potem so tu še dogodki v mojem osebnem življenju. A za zdaj še ne želim govoriti o upokojitvi. Zdaj je prioriteta moje zasebno življenje, želim, da je tam vse v redu. Želim si mirno osebno in profesionalno življenje," je dejal čustveno razrvani Nadal, zmagovalec 22 turnirjev za veliki slam.

