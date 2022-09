Znano, kdaj in s kom bo zadnjič v karieri zaigral Roger Federer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji pokala Laver so določili ure in pare prvega tekmovalnega dne. Tako je že znano, da se bo Roger Federer od aktivnega tenisa poslovil z dvobojem dvojic skupaj v paru z Rafaelom Nadalom, kar je bila tudi velika želja Švicarja. "Rafael je moj najstarejši in najboljši tekmec. To bi bilo zame najlepše možno slovo," je na medijskem dnevu svojo željo razkril Federer. Vse skupaj je danes z razkritjem seznama tekmovanja potrdil kapetan ekipe Evrope Björn Borg.

Prvi dan tekmovanja bosta v petek ob 13. uri najprej na igrišče stopila Kasper Rudd (ki bo zastopal Evropo) in Jack Sock (ekipa sveta). Program se bo nadaljeval z dvobojem med Stefanosom Cicipasom (Evropa) in Diegom Schwartzmanom (svet), Andy Murray in Alex De Minaur pa bosta na igrišče stopila okoli 19. ure.

Ko bosta Britanec in Avstralec končala dvoboj, najverjetneje okoli 21. ure, pa bo zadnjič v karieri na igrišče stopil Federer, ki bo skupaj z Nadalom stopil na betonsko igrišče v Londonu, kjer se bosta pomerila proti ameriškemu paru Jack Sock/Francis Tiafoe. "Jutri zvečer. Moja zadnja tekma. Dvojice z Rafaelom Nadalom," je na Twitterju zapisal Federer, ki je skupaj z Nadalom in preostalo ekipo Evrope danes že opravil trening. "V veliko čast in veselje," pa mu je odgovoril Nadal.

Federer se je že pred časom odločil, da bo Laverjev pokal zadnje tekmovanje v njegovi karieri, potem ko je bil več kot eno leto odsoten zaradi poškodbe. Ob njegovem slovesu bodo prisotna vsa velika teniška imena tega stoletja, na tribunah pa bodo številne legende "belega" športa, da bo Federer svojo upokojitev pospremil na pravi način.

"Bil je že čas, da se upokojim. Mislim, da takšen trenutek ne pride čez noč. To je bil zares čustven, za katerega mislim, da ga dobro prestali skupaj z družino, ekipo in mojimi najbližjimi prijatelji. Na koncu se je vse dobro izteklo in zdaj smo tu na Laverjem pokalu. A zadnjih nekaj tednov je bilo res nenavadnih," je o novici ob slovesu dejal Federer.

