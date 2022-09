Tonija Nadala ni treba posebej predstavljati. Ta je namreč kar 27 let vodil in treniral Rafaela Nadala, s katerim sta osvojila mnogo lovorik. V vseh teh letih je bil eden največjih rivalov Španca prav Roger Federer. Rafa in Federer sta odigrala 40 dvobojev in mnogi izmed njih so bili nepozabni. Prav tako smo lahko med njima videli veliko spoštovanje.

Po besedah Tonija Nadala je Federer vedno diskretno slavil svoje zmage.

Po lahki zmagi ni dvignil pogleda

Toni Nadal je o 41-letnem Švicarju govoril z izbranimi besedami. Dejal je, da je bil zmeraj vzor in da nikoli ni bil aroganten do nasprotnikov. "Nikoli ni spodbujal občinstva, naj navija zanj ali mu ploska po odlični točki. Svoje zmage je vedno proslavljal diskretno," je povedal danes 61-letni Toni, ki se še zelo dobro spominja finalnega turnirja leta 2011, ko je Baselčan Nadala premagal z izidom 6:3, 6:0.

"Rafo je premagal po eni uri in po zaključni točki sklonil glavo. Ni dvignil pogleda, dokler se ni rokoval z nasprotnikom in ga potrepljal po ramenu," je razlagal španski trener, ki danes trenira Kanadčana Felixa Augerja-Aliassima.

Rogerja Federerja so leta 2009 oblile solze razočaranja, ko je izgubil v finalu OP Avstralije. Takrat mu je svojo ramo ponudil tudi Nadal.

Trenutki, ko se je počutil manjvredno

"V svojih najboljših časih je bil razred zase. Pred dvobojem sem Rafi govoril: 'Prišli bodo trenutki, ko se boš počutil manjvredno. Ti se samo bori in čakaj, da nevihta mine.' On je največja ikona v zgodovini tenisa," je še povedal Nadal.

Federer je v svoji izjavi za javnost povedal, da bo njegov zadnji turnir Laver Cup,. Ta se bo začel v petek, 23. septembra, a zdaj iz njegovega tabora prihajajo novice, da njegov nastop v Londonu še ni zagotovljen. 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam bo svojo odločitev sporočil tik pred zdajci.