Federer: Vsi smo dobre volje, a je pred mano klif

"Navijačem bi rad sporočil, da ne bom teniški duh," je ob sprehodu ob Temzi dejal Roger Federer, ki bo v petek v Londonu še zadnjič igral profesionalni dvoboj. "Vsi smo dobre volje. A je pred mano klif. Po dvoboju ne bo več ničesar." Poklonili so se mu njegovi tekmeci in teniške legende.

Športni dogodek tedna je zadnji dvoboj v karieri Rogerja Federerja. Zmagovalec 21 grand slamov bo v petek zvečer v Londonu na Laverjevem pokalu odigral dvoboj dvojic, najverjetneje skupaj z Rafaelom Nadalom. V dneh pred tekmovanjem si v britanski prestolnici sledijo medijske obveznosti za enega največjih tenisačev vseh časov. A brez skrbi, ne bo se umaknil iz javnosti, kot je to pred leti storil Björn Borg. "Navijačem bi rad sporočil, da ne bom teniški duh," je poudaril osemkratni zmagovalec Wimbledona. Najbolj je povezan prav s tem turnirjem. Britanci so ga vedno oboževali. Razlog, da bo prav v Londonu igral zadnjič.

An evening for icons in London 📸#LaverCup pic.twitter.com/TsGODm8ESl — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2022

Wimbledon je osvojil osemkrat. Foto: Guliverimage "Smešno, o tem sva govorila z Björnom, ki se v Wimbledon ni vrnil 25 let in to je navijače prizadelo. Sam ne bom tak. Tenis mi je dal preveč. Predolgo sem bil del te igre. Zaljubil sem se v vse, kar je povezano z njim." Legendarni švedski tenisač je kariero končal star vsega 26 let. Zdaj v Londonu dela kot kapetan ekipe, v kateri bo nastopil Federer. Švicar kariero končuje star 41 let. "Še me boste videli. Ne vem še, v kakšni vlogi. Moram še razmisliti. Dal si bom nekaj časa." Izključil pa ni, da bi se denimo preizkusil v vlogi televizijskega komentatorja.

V sredo se je Federer skupaj z Andyjem Murrayjem, Novakom Đokovićem, Stefanosom Cicipasom, Casperjem Ruudom, Johnon McEnroejem in Borgom sprehodil ob Temzi. Obujali so spomine, znova pa je delil vtise o zaključku kariere tudi z novinarji. "Zdi se mi kar neresnično. Kar naenkrat sem spet tukaj. Pripravljam se za turnir. Odgovarjam na vaša vprašanja. Vsi smo dobre volje. A je pred mano klif. Po dvoboju ne bo več ničesar. Ampak vse je v redu. Želim, da je tako. Sprejel sem odločitev in z njo sem zadovoljen. Je pa ta teden zelo naporen. Grem skozi spomine, oziram se nazaj in upam, da je pred nami zanimiv konec tedna."

"Zaradi njega je naš šport veliko večji"

"Pustil je velik pečat. Način, na katerega je igral, je bil v očeh trenerjev teniška popolnost. V njem so uživali tudi navijači," o svojem velikem tekmecu danes govori Đoković, ki je počaščen, da bo del njegovega poslovilnega turnirja. "Dosegel je izjemne rezultate. Tudi meni je v čast, da sem bil del njegove zgodbe, da sem tekmoval proti njemu na najvišji ravni," se je Federerju poklonil Murray. Pravi, da je zaradi njega sam postal boljši tenisač, da mu je tako sploh lahko sledil.

Za mlajše je bil Federer predvsem vzor. "Bil je moja največja inspiracija. Zaradi njega sem se odločil, da bom bekend igral z eno roko. Zelo je vplival na mojo profesionalno kariero," je denimo dejal Cicipas. Še eno pomembno dejstvo o Federerju pa je izpostavil Borg: "Neverjetno, kakšno reklamo je naredil za tenis. Zaradi njega je naš šport veliko večji. Nihče ni večji od tenisa, a on je zanj res naredil same pozitivne stvari. Je eden največjih. Pogrešali ga bomo."