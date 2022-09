Đoković ob veliki vrnitvi spregovoril o slovesu Federerja

Potem ko je petkov večer v O2 areni v Londonu na Laverjevem pokalu minil v znamenju čustvene upokojitve Rogerja Federerja, so se danes nadaljevali dvoboji med ekipama Evrope in sveta. Po današnjih novih treh obračunih je s 6:4 v zmagah v vodstvu Evropa, na sporedu pa bo še obračun dvojic med navezo Berrettini/Đoković in De Minaur/Sock. Že zjutraj se je od tekmovanja poslovil Rafael Nadal, ki je odpotoval nazaj v Španijo.

Drugi dan tekmovanja se je začel z odpovedjo Rafaela Nadala, ki je zaradi osebnih razlogov odšel nazaj v Španijo. Nadal z ženo Mario Perello namreč v kratkem pričakuje prvega otroka, ob tem pa se je Perrellova v nosečnosti soočila tudi z nekaj težavami. "Nisem preveč dobro. Zadnji tedni so bili res težki. Zelo malo sem spal, veliko sem bil pod stresom, saj situacija doma ni bila rožnata. Moral sem se spopasti z vsem tem pritiskom, ki me ponavadi čaka le na igrišču. A na srečo vse poteka dobro in smo zdaj veliko bolj mirni. Tudi zaradi tega sem lahko prišel sem, kar je bilo zame tudi zelo pomembno," je v petek dejal Nadal, ki je bil tako priča slovesu velikega prijatelja in tekmeca Federerja, v soboto zjutraj pa je že odpotoval nazaj v Španijo k noseči ženi.

Sobotni spored sta tako odprla Italijan Matteo Berrettini, ki je po petkovem slovesu nadomestil Rogerja Federerja, in Kanadčan Felix Auger-Aliassime. Zmage s 7:6 (11), 4:6 in 10:7 se je pred očmi novopečenega upokojenca Federerja veselil Italijan. Zatem je bil za ekipo sveta uspešen Američan Taylor Fritz, ki je s 6:1, 4:6 in 10:8 premagal Britanca Camerona Norrieja, ki je zamenjal Nadala.

Matteo Berrettini je uspešno odigral prvi dvoboj na letošnjem pokalu Laver. Foto: Reuters

V prvem večernem obračunu je prvič po julijskem Wimbledonu, ko je v finalu premagal Avstralca Nicka Kyrgiosa, na igrišče stopil Novak Đoković, ki je brez večjih težav s 6:1 in 6:3 premagal Američana Francesa Tiafoeja. "Hvala vsem navijačem za podporo, to nam veliko pomeni. Nisem igral že nekaj časa, moj zadnji obračun je bil finale v Wimbledonu, zato sem vesel, da sem nadaljeval v zmagovalnem ritmu. To je bila kar dobra predstava z moje strani, dobro sem obvladal žogico in nisem naredil veliko napak. Vesel sem vrnitve na igrišče, po petkovem dolgem, čustvenem dnevu ni bilo lahko, a zadovoljen sem s predstavo in tem, da sem pomagal naši ekipi," je dejal Đoković, ki je se je dotaknil tudi upokojitve Federerja.

"Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je bila to ena lepših izkušenj na teniških igriščih vseh časov. Vedeli smo, da bo čustveno, a vse nas je popeljal trenutek. Doživljali smo res mnogo čustev. Žalost, ker se je končala kariera enega najboljših teniških igralcev vseh časov, po drugi strani pa sem bil hvaležen in počaščen, da sem bil lahko ob njemu in celotni ekipi v takšnih trenutkih. Še posebej čustven sem bil potem, ko sem videl na igrišču njegove otroke in družino, res je bil lep trenutek," je dejal Srb.

Đokovića takoj ob vrnitvi na igrišče čaka še drugi današnji obračun. V zadnjem sobotnem dejanju bo skupaj z Italijanom Matteom Berrettinjem nastopil proti dvojici Alex De Minaur - Jack Sock.

Tekmovanje se bo končalo v nedeljo, zmagala pa bo tista ekipa, ki bo prva prišla do trinajste točke.