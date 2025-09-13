Simona Waltert čaka na finalno tekmico. Se ji bo pridružila Kaja Juvan?

Švicarka Simona Waltert je prva finalistka turnirja WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v Ljubljani. V Tivoliju je 24-letna Švicarka za prvi finale med posameznicami na tej ravni ugnala Slovakinjo Renato Jamrichovo s 6:0, 7:5. V finalu bo njena tekmica bodisi domačinka Kaja Juvan bodisi Nemka Mona Barthel.

Juvan, peta nosilka med posameznicami, bo danes igrala tudi v polfinalu dvojic skupaj s Kristino Novak. Pomerili se bosta proti Čehinji Miriam Škoch in Waltert. V finalu že čakata Slovenki Dalila Jakupović in Nika Radišić.

Za Waltert je to prvi finale med posameznicami na ravni turnirjev WTA 125. Prva nosilka ljubljanskega turnirja ima več uspeha med dvojicami, v tej konkurenci je namreč že osvojila en turnir serije WTA 250.

Finale v obeh konkurencah bo v nedeljo.