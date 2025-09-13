Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

WTA 125 Zavarovalnica Sava Open, Ljubljana

Simona Waltert čaka na finalno tekmico. Se ji bo pridružila Kaja Juvan?

Simona Waltert | Simona Waltert je prva finalistka turnirja v Ljubljani. | Foto Aleš Fevžer

Simona Waltert je prva finalistka turnirja v Ljubljani.

Foto: Aleš Fevžer

Švicarka Simona Waltert je prva finalistka turnirja WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v Ljubljani. V Tivoliju je 24-letna Švicarka za prvi finale med posameznicami na tej ravni ugnala Slovakinjo Renato Jamrichovo s 6:0, 7:5. V finalu bo njena tekmica bodisi domačinka Kaja Juvan bodisi Nemka Mona Barthel.

KajaJ uvan
Sportal Je Slovenka sprejela pravo odločitev?

Juvan, peta nosilka med posameznicami, bo danes igrala tudi v polfinalu dvojic skupaj s Kristino Novak. Pomerili se bosta proti Čehinji Miriam Škoch in Waltert. V finalu že čakata Slovenki Dalila Jakupović in Nika Radišić.

Za Waltert je to prvi finale med posameznicami na ravni turnirjev WTA 125. Prva nosilka ljubljanskega turnirja ima več uspeha med dvojicami, v tej konkurenci je namreč že osvojila en turnir serije WTA 250.

Finale v obeh konkurencah bo v nedeljo.

Veronika Erjavec
Sportal Erjavec s kravato v nov kitajski finale, lahko se zavihti med top 100
Slovenska teniška reprezentanca, Davisov pokal, Ljubljana
Sportal Slovenci izpolnili cilj in se vrnili v prvo svetovno skupino Davisovega pokala

tenis Kaja Juvan Simona Waltert
