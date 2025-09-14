Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
14. 9. 2025,
8.53

Kaja Juvan tenis

WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v Ljubljani, finale

Juvan v finalu posameznic, Jakupović in Radišić med dvojicami

Kaja Juvan | Kaja Juvan bo izzvala prvo nosilko. | Foto Aleš Fevžer

Kaja Juvan bo izzvala prvo nosilko.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan in Švicarka Simona Waltert se bosta pomerili za naslov na turnirju serije WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v Ljubljani. Tudi med dvojicami bo finale polovično slovenski, saj se bosta za lovoriko udarili Dalila Jakupović in Nika Radišić. Tekmici bosta Waltert in Čehinja Miriam Škoch. Spored v Tivoliju se bo začel ob 12. uri, ko bo na sporedu finale posameznic. Nato sledi še finale dvojic.

Kaja Juvan
Sportal Kaja Juvan v finalu, za naslov proti prvi nosilki turnirja

Juvan je bila blizu, da bi imela danes dvojni spored, a je v odločilnem tretjem nizu dvojic z rojakinjo Kristino Novak morala priznati premoč navezi Waltert/Škoch.

Dalila Jakupović bo z Niko Radišić igrala finale dvojic. | Foto: Teniška zveza Slovenije Dalila Jakupović bo z Niko Radišić igrala finale dvojic. Foto: Teniška zveza Slovenije V finalu posameznic se bo 24-letnica borila za prvo lovoriko na turnirjih serije WTA 125, letos je izgubila v finalu francoskega Saint Mala, ko je bila boljša Japonka Naomi Osaka.

Jakupović in Radišić bosta igrali za prvo skupno lovoriko na turnirjih serije WTA 125. Za mlajšo Radišić bo to sploh prvi finale na tej ravni, medtem ko ima Jakupović ob svojem imenu pet lovorik med dvojicami na turnirjih tega ranga. Dva naslova ima tudi v najvišji seriji WTA 250.

Finale dvojic bo v Tivoliju na vrsti po ustreznem času za premor Švicarke Waltert.

Kaja Juvan tenis
