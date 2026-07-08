Znane so vse polfinalistke ženskega teniškega turnirja v Wimbledonu. Po Američanki Coco Gauff in Čehinji Karolini Muchovi sta se v polfinale uvrstili še Ukrajinka Marta Kostjuk in Čehinja Linda Noskova.

Ukrajinka Kostjuk je v četrtfinalu s 6:3, 6:3 odpravila nekdanjo finalistko Wimbledona Jasmine Paolini in bo prvič zaigrala v polfinalu tega turnirja, sicer pa drugič v polfinalu grand slama. Letos je bila tudi v polfinalu OP Francije.

Njena tekmica bo Čehinja Noskova, ki je s 6:3, 7:5 končala wimbledonsko pot Belgijke Elise Mertens. Za 21-letnico je to uspeh kariere, saj do zdaj še nikoli ni igrala v polfinalu grand slama.

Linda Noskova bo ena od dveh čeških predstavnic v polfinalu. Ob njej bo igrala tudi Karolina Muchova. Foto: Reuters Bi se pa lahko zgodilo, da bomo videli finale dveh Čehinj, saj se bo v drugem polfinalnem paru Karolina Muchova pomerila z Američanko Coco Gauff.

Četrtfinale

Marta Kostjuk (Ukr, 12) – Jasmine Paolini (Ita, 13) 6:3, 6:2

Linda Noskova (Češ, 9) – Elise Mertens (Bel, 25) 6:3, 7:5

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