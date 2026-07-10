Latvijka Jelena Ostapenko in Salvadorec Marcelo Arevalo sta zmagovalca mešanih dvojic na tretjem teniškem grand slamu sezone v Wimbledonu. Latvijsko-salvadorska naveza je bila v finalu s 4:6, 7.5 in 6:2 boljša od avstralske naveze Storm Hunter-Marc Polmans.

Devetindvajsetletna Jelena Ostapenko ima zdaj naslov grand slam v vseh konkurencah. Posamično je dobila Roland Garros leta 2017, ženske dvojice na OP ZDA leta 2024, zdaj pa je dodala še naslov v mešanih dvojicah.

V finalu je priznala premoč avstralska naveza Storm Hunter - Marc Polmans. Foto: Reuters

Marcelo Arevalo pa je pred tem dvakrat zmagal na grand slamih v moških dvojicah, obakrat na Rolandu Garrosu, in sicer 2022 in 2024.