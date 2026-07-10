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Avtor:
STA

Petek,
10. 7. 2026,
0.30

Osveženo pred

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Natisni članek
Wimbledon Wimbledon 2026 Marcelo Arevalo Jelena Ostapenko

Petek, 10. 7. 2026, 0.30

1 ura, 36 minut

Wimbledon, finale (mešane dvojice)

Latvijsko-salvadorski par najboljši na sveti angleški travi

Avtor:
STA

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Jelena Ostapenko Marcelo Arevalo | Jelena Ostapenko in Marcelo Arevalo sta osvojila Wimbledon v mešanih dvojicah. | Foto Reuters

Jelena Ostapenko in Marcelo Arevalo sta osvojila Wimbledon v mešanih dvojicah.

Foto: Reuters

Latvijka Jelena Ostapenko in Salvadorec Marcelo Arevalo sta zmagovalca mešanih dvojic na tretjem teniškem grand slamu sezone v Wimbledonu. Latvijsko-salvadorska naveza je bila v finalu s 4:6, 7.5 in 6:2 boljša od avstralske naveze Storm Hunter-Marc Polmans.

Devetindvajsetletna Jelena Ostapenko ima zdaj naslov grand slam v vseh konkurencah. Posamično je dobila Roland Garros leta 2017, ženske dvojice na OP ZDA leta 2024, zdaj pa je dodala še naslov v mešanih dvojicah.

V finalu je priznala premoč avstralska naveza Storm Hunter - Marc Polmans. | Foto: Reuters V finalu je priznala premoč avstralska naveza Storm Hunter - Marc Polmans. Foto: Reuters

Marcelo Arevalo pa je pred tem dvakrat zmagal na grand slamih v moških dvojicah, obakrat na Rolandu Garrosu, in sicer 2022 in 2024.

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