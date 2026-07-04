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Avtor:
B. B.

Sobota,
4. 7. 2026,
9.27

Osveženo pred

25 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Matteo Berrettini Grigor Dimitrov Wimbledon

Sobota, 4. 7. 2026, 9.27

25 minut

Wimbledon (ATP), 6. dan

V Wimbledonu danes diši še po enem vrhunskem tenisu

Avtor:
B. B.

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Wimbledon Matteo Berrettini | Matteo Berrettini kaže vrhunsko formo. | Foto Reuters

Matteo Berrettini kaže vrhunsko formo.

Foto: Reuters

Na teniškem turnirju v Wimbledonu se v moški konkurenci nadaljujejo dvoboji 3. kroga. Veliko pozornosti bo namenjene dvoboju med Grigorjem Dimitrovom in Matteom Berrettinijem.

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Bolgar in Italijan veljata za igralca, ki se zelo dobro počutita na travi. Oba sta se v preteklosti ubadala s poškodbami, zdaj pa se zdi, da sta našla pravo formo. Berrettini, finalist Wimbledona leta 2021, je v prvih dveh krogih izločil Stana Wawrinko in Arthurja Filsa, Dimitrov pa je po odlični predstavi presenetil še Jakuba Menšika.

Na delu bo tudi Alexander Zverev, ki ga v 3. krogu čaka Američan Marcos Giron, medtem ko bo finalist letošnjega Roland Garrosa Flavio Cobolli proti izkušenemu Karenu Hačanovu lovil drugo zaporedno uvrstitev v osmino finala Wimbledona.

Zanimivi dvoboji:
Grigor Dimitrov (Bol) - Matteo Berrettini (Ita)
Marcos Giron (ZDA) - Aleksander Zverev (Nem, 2)
Frances Tiafoe (ZDA, 17) - Aleksander Bublik (Kaz, 10)
Karen Hačanov (19) - Flavio Cobolli (Ita, 9)
Taylor Fritz (ZDA, 6) - Lorenzo Sonego (Ita)
 

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