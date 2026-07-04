V Wimbledonu danes diši še po enem vrhunskem tenisu

Na teniškem turnirju v Wimbledonu se v moški konkurenci nadaljujejo dvoboji 3. kroga. Veliko pozornosti bo namenjene dvoboju med Grigorjem Dimitrovom in Matteom Berrettinijem.

Bolgar in Italijan veljata za igralca, ki se zelo dobro počutita na travi. Oba sta se v preteklosti ubadala s poškodbami, zdaj pa se zdi, da sta našla pravo formo. Berrettini, finalist Wimbledona leta 2021, je v prvih dveh krogih izločil Stana Wawrinko in Arthurja Filsa, Dimitrov pa je po odlični predstavi presenetil še Jakuba Menšika.

Na delu bo tudi Alexander Zverev, ki ga v 3. krogu čaka Američan Marcos Giron, medtem ko bo finalist letošnjega Roland Garrosa Flavio Cobolli proti izkušenemu Karenu Hačanovu lovil drugo zaporedno uvrstitev v osmino finala Wimbledona.

Zanimivi dvoboji:

Grigor Dimitrov (Bol) - Matteo Berrettini (Ita)

Marcos Giron (ZDA) - Aleksander Zverev (Nem, 2)

Frances Tiafoe (ZDA, 17) - Aleksander Bublik (Kaz, 10)

Karen Hačanov (19) - Flavio Cobolli (Ita, 9)

Taylor Fritz (ZDA, 6) - Lorenzo Sonego (Ita)



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