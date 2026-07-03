Ko bodo baterije imeli vsi, bo odločala pamet

Slovensko energetsko-tehnološko podjetje NGEN se je s sejma Intersolar Europe 2026, največjega evropskega dogodka za sončno energijo in shranjevanje, vrnilo z jasnim sporočilom in mednarodnim priznanjem. Njegova platforma za upravljanje energije SG Connect je 23. junija prejela nagrado EUPD Research Top Innovation Award 2026 v kategoriji sistemov za upravljanje energije.

Intersolar je letos potrdil, kar v panogi ni več vprašanje: baterijski hranilniki energije niso nišni izdelek, ampak temelj sodobnega elektroenergetskega sistema. Gostota razstavljavcev s področja shranjevanja je bila izjemna – in prav zato se je vse glasneje zastavljalo drugo vprašanje: kaj loči resnično dobro rešitev od zamenljive?

Nagrada, o kateri odločajo tisti, ki sisteme uporabljajo

Nagrado EUPD Research, ki jo podeljuje priznani bonski raziskovalni inštitut, v panogi sončne energije in shranjevanja velja za eno najbolj cenjenih priznanj za izdelke. Njena teža izhaja iz metodologije: ocena nastane v treh neodvisnih korakih – 30 odstotkov prispevajo analitiki inštituta EUPD, 30 odstotkov zunanja strokovna komisija, kar 40 odstotkov pa neposredna anketa med inštalaterji. Največji delež pri odločitvi tako nosijo ljudje, ki sisteme za upravljanje energije vsak dan postavljajo v obratovanje.

Priznanje je bilo podeljeno za nemški in avstrijski trg, kjer je konkurenca med ponudniki hranilnikov najgostejša v Evropi. Za podjetje s sedežem v Sloveniji je to dokaz, da je mogoče s slovensko razvito tehnologijo uspeti na najzahtevnejših trgih.

Foto: Ngen

Programska oprema ni dodatek – je izdelek

Medtem ko je velik del razstavljavcev v ospredje postavljal strojno opremo, je NGEN poudaril nekaj drugega: lastno programsko opremo za krmiljenje in optimizacijo SG Brain kot ključni razlikovalni dejavnik. V predstavitvah v živo je postalo otipljivo, kaj to pomeni v praksi – inteligentno upravljanje polnjenja in praznjenja, napovedno krmiljenje na podlagi podatkov o porabi in vremenskih napovedi ter celovit nadzor, vse povezano v eni platformi.

"Veliko proizvajalcev izdeluje dobre baterije. A baterija je le toliko pametna, kolikor je pametna programska oprema za baterijo. SG Brain je rezultat dolgoletnega razvoja in resničnih izkušenj s terena – kar se pokaže pri obratovanju, ne le na podatkovnem listu," je povedal Marco Scholz, direktor NGEN za Nemčijo.

Razlika je največja v zahtevnejših postavitvah. Sistemi z dinamičnimi cenami električne energije, optimizacijo lastne porabe ali povezavo s sončno elektrarno nadpovprečno pridobijo od programske opreme, ki razmišlja in se prilagaja. SG Brain je pri tem neodvisen od strojne opreme proizvajalca in prilagojen potrebam vsake stranke posebej.

Foto: Ngen

Od doma do industrije: vse pri enem partnerju

Poleg gospodinjstev se je v ospredje vse bolj prebijal segment poslovnih in industrijskih odjemalcev. Povsod, kjer je energija pomemben strošek, pametni hranilniki postajajo strateško orodje za zniževanje stroškov in zanesljivost oskrbe. NGEN poslovne projekte vodi od začetka do konca – od analize potreb in načrtovanja prek tehnične zasnove do izvedbe na ključ, z enim samim sogovornikom, ki odgovarja za celoten projekt.

To NGEN povezuje z največjimi projekti v njegovem portfelju. Skupina danes upravlja več kot 200 MWh hranilnih zmogljivosti, v razvoju pa ima evropski nabor projektov, ki presega 2 GWh – med njimi tudi velike sisteme za podporo omrežju v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem, Poljskem in Portugalskem.

Inštalaterji kot ključ do uspeha

Skozi vse sejemske dni se je vlekla še ena rdeča nit – partnerstvo s stroko. NGEN inštalaterjev ne razume kot zgolj prodajni kanal, temveč kot osrednji del obljube o kakovosti do končnega odjemalca. To se kaže konkretno: prednastavljeni sistemi bistveno zmanjšajo obseg načrtovanja, podpora poteka prek enega vstopnega mesta, programska oprema pa inštalaterje razbremenjuje, namesto da bi jih obremenjevala.

"Inštalater, ki vgradi naš sistem, se mora nanj zanesti – na dan vgradnje in tudi leta pozneje. To je mogoče le, če sta strojna in programska oprema iz enega vira ter če smo kot partner resnično dosegljivi, ko je to pomembno," je dejal Andreas Ljuba, direktor NGEN za Avstrijo.

Foto: Ngen

Intersolar 2026 je pokazal, da se bo konkurenca na trgu hranilnikov vse bolj selila na raven programske opreme – kateri sistem se uči, kateri se odziva, kateri dolgoročno zadovolji odjemalca. Same strojne opreme za to ne bo dovolj, ob meje pa trči tudi klasična krmilna logika.

NGEN zato dosledno stavi na optimizacijo s pomočjo umetne inteligence. SG Brain neprekinjeno analizira porabne profile, vremenske napovedi in tržne podatke ter na tej podlagi sprejema odločitve, ki jih sistem, temelječ na fiksnih pravilih, preprosto ne zmore. Sistem je z vsako napravo in vsakim letom obratovanja natančnejši – ne zato, ker bi kdo ročno popravljal nastavitve, ampak ker se umetna inteligenca uči.

Vtisi iz Münchna se po zagotovilih podjetja ne bodo izgubili v poročilu s sejma – stekli bodo neposredno v razvoj sistema, ki se ne le odziva, ampak tudi predvideva. Cilj ostaja jasen: inštalater in odjemalec morata čez pet let imeti boljši sistem, kot sta ga dobila ob vgradnji.

O skupini NGEN

Skupina NGEN je vertikalno integrirano energetsko-tehnološko podjetje s sedežem v Sloveniji, ki deluje v 12 državah. S povezovanjem lastne programske in strojne opreme za velike hranilnike ter pametne domače energetske sisteme NGEN zagotavlja digitalno infrastrukturo za stabilno, podnebno nevtralno elektroenergetsko omrežje. Podjetje upravlja več kot 200 MWh hranilnih zmogljivosti, v razvoju pa ima več kot 2 GWh evropskih projektov. Več informacij: www.ngen-group.eu.