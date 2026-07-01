Zaživel sistem souporabe elektrike

Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oz. prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Oddajniki naj bodo pozorni glede deleža viška energije, ki ga dajejo v souporabo, da ne bodo morali elektrike dokupovati, svetujejo pristojni.

Pri souporabi električne energije si uporabniki oddajniki in prejemniki delijo električno energijo iz obnovljivih virov, denimo iz samooskrbnih sončnih elektrarn. Uporabnik, ki ima elektrarno, lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v omrežje, prenese na druge uporabnike.

Za to se morata oddajnik in prejemnik registrirati na portal Moj elektro in skleniti pogodbo, v kateri med drugim določita, kakšen delež v omrežje oddanega viška in po kakšni ceni bo prejemnik dobil.

Način delovanja

Souporaba v praksi deluje v 15-minutnih obračunskih intervalih. Oddajnik se lahko dogovori z enim ali več prejemniki in za vsakega določi, kakšen delež svojega viška proizvedene energije mu bo oddal za vsak 15-minutni interval.

Možnost registracije se je odprla z junijem. Kot so za STA povedali v sistemskem operaterju elektroomrežja Elesu, je za julij potrjenih 261 vlog uporabnikov za souporabo. Velika večina med temi so gospodinjstva.

Zavrnili so 124 vlog. Kot so pojasnili v Elesu, so to storili iz različnih razlogov - ker se vneseni podatki o nazivu plačnika ne ujemajo s podatki v bazi distributerja, ker merilna mesta, ki sodelujejo v souporabi, niso prijavljena v portal Moj elektro, ker merilno mesto samooskrbe po energetskem zakonu ne more biti prejemnik energije po souporabi in ker je bodisi oddajnik bodisi prejemnik odstopil od vloge.

Imetniki sončnih elektrarn, vključeni v shemo letnega neto merjenja (net metering), lahko delujejo samo kot oddajniki energije.

Poziv za uporabnike

V Elesu in nekaterih dobaviteljih elektrike so junija ob prvih registracijah pozvali, naj se uporabniki seznanijo s tem, kako sistem deluje. Precejšen delež oddajnikov, ki so v shemi net meteringa, je namreč za souporabo določilo 100 odstotkov svoje v omrežje oddane energije, kar pomeni, da so se odrekli celotni proizvodnji, ki jim na letni ravni zagotavlja presežke, ki jih lahko nadomestijo z enako količino porabe iz omrežja. Ta energija se jim ne bo štela v letni obračun in bodo morali na koncu leta plačati za električno energijo, ki jo bodo iz omrežja prejeli. Delež je sicer mogoče spremeniti vsak mesec.

Gre za administrativni prenos energije, oddane v omrežje, tako da ni nujno, da sta souporabnika soseda, da živita v istem kraju ali v isti regiji.

Če prejemnik v določenem 15-minutnem intervalu ne bo porabil vse energije iz souporabe, bo neporabljena energija pripadala dobavitelju električne energije prejemnika. Prejemnik si bo lahko znižal del računa za porabljeno energijo, omrežnina in prispevki se bodo obračunali glede na dejanski odjem iz omrežja.

Nekateri dobavitelji električne energije ponujajo storitev upravljanja souporabe, ki med drugim vključuje podporo pri registraciji in pripravi potrebne dokumentacije ter izračun optimalnega deleža, ki naj ga oddajnik določi glede na predvideno porabo prejemnika.

Pri Gen-I in Petrolu denimo storitev ponujajo svojim strankam, in sicer za okoli šest evrov z DDV na mesec. V podjetju Suncontract poleg tega ponujajo tudi storitev tržnice souporabe, ki je od junija na voljo brezplačno vsem, ne le njihovim strankam, omogoča pa iskanje ustreznega oddajnika oz. prejemnika glede na ceno, količino energije ipd.