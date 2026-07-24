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Avtor:
Sa. B.

Petek,
24. 7. 2026,
9.30

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Italija Bosna in Hercegovina nesreča nesreča elektrika deklica

Petek, 24. 7. 2026, 9.30

1 ura, 6 minut

Štiriletno deklico stresla elektrika, niso je mogli rešiti

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Italija, reševalno vozilo | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

V vasi Motta de' Conti v italijanski pokrajini Vercelli je zaradi električnega udara umrla štiriletna deklica iz Bosne in Hercegovine. Nesreča se je zgodila v nedeljo, ko je bila deklica na obisku pri starih starših. Nemudoma so jo odpeljali v bližnjo bolnišnico, vendar je zdravniki niso mogli rešiti.

Po navedbah italijanske policije je deklica v enem od prostorov v hiši poskušala prižgati luč, ko jo je nenadoma stresla elektrika. Ali je nesrečo povzročila neizolirana električna napeljava, policija še preiskuje.

Domnevajo, da je bila bosa

Obdukcija njenega trupla je potrdila, da je deklica umrla zaradi električnega udara, saj so na njenem prstu odkrili poškodbo, značilno za udar. Domnevajo tudi, da je bila deklica v času nesreče bosa.

Za ugotovitev natančnih okoliščin smrti je tožilstvo odredilo preiskavo. Potekajo nadaljnji pregledi hiše in preverjanje električne napeljave. Sosedje so za italijanske medije povedali, da se je družina, ki izvira iz Bosne in Hercegovine, v vas preselila pred nekaj meseci. 

Županja Emanuela Quirci je družini izrekla sožalje. "Življenje, ki se je komaj začelo, a je bilo tako nenadoma prekinjeno, pušča za seboj neizmerno bolečino in praznino, ki je besede ne morejo zapolniti. V teh težkih trenutkih celotna skupnost žaluje z družino," je dejala.

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