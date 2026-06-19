Kitajski CATL ni le največji proizvajalec baterij na svetu, temveč postaja tudi ena najbolj dobičkonosnih družb v avtomobilski industriji. V prvem četrtletju letos je ustvaril več dobička kot skupaj sedem največjih kitajskih avtomobilskih proizvajalcev.

CATL, vodilni svetovni proizvajalec baterij za električna vozila, je v prvem četrtletju leta 2026 ustvarili približno 18 milijard evrov prihodkov in skoraj 2,9 milijarde evrov čistega dobička. S tem so presegli skupni dobiček več največjih kitajskih avtomobilskih proizvajalcev.

Na domačem kitajskem trgu je CATL v prvih treh mesecih leta namestil za skorau 60 gigavatnih ur baterij, kar mu je zagotovilo 46,4-odstotni tržni delež.

Foto: CATL

Posebej zgovoren je podatek o dobičku. Čisti dobiček CATL je v prvem četrtletju znašal približno 2,9 milijarde evrov, medtem ko so največji kitajski proizvajalci avtomobilov – BYD, Chery, Geely, SAIC, GWM, Seres in Changan – skupaj ustvarili približno 2,4 milijarde evrov dobička.

To kaže, kako pomemben položaj ima CATL v dobavni verigi električne mobilnosti. Medtem ko se avtomobilski proizvajalci soočajo z vse ostrejšo cenovno vojno in pritiski na marže, proizvajalec baterij še naprej ustvarja visoke dobičke.

Podobna slika se je pokazala že lani. CATL je v letu 2025 ustvaril približno 9,4 milijarde evrov čistega dobička, kar je preseglo skupni dobiček trinajstih kitajskih avtomobilskih proizvajalcev. Finančni rezultati potrjujejo, da so baterije postale eden najpomembnejših in tudi najbolj donosnih delov avtomobilske industrije.