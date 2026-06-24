Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Harkov je bila ubita ena oseba. Na ruski strani medtem poročajo o eni smrtni žrtvi v obmejni regiji Belgorod. Tarča ukrajinskih napadov je bilo tudi mesto Sevastopol na Krimu, ki je po navedbah lokalnih oblasti ostalo brez elektrike.

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8.15 Medsebojni napadi Rusije in Ukrajine terjali žrtve, Sevastopol brez elektrike

8.15 Medsebojni napadi Rusije in Ukrajine terjali žrtve, Sevastopol brez elektrike

V ruskem nočnem napadu na kraj Balaklija v regiji Harkov je bila ubita ena oseba, je na Telegramu zapisal vodja vojaške uprave regije Oleg Sinegubov in dodal, je bilo poškodovanih več hiš, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinske sile so napadle tudi zasedeni polotok Krim, zaradi česar so v Sevastopolu ostali brez elektrike, je sporočil tamkajšnji guverner Mihail Razvožajev. "Sovražnik spet napada (...) in nam skuša odvzeti normalne življenjske pogoje ter sejati paniko," je še dejal Razvožajev in prebivalce pozval, naj pomagajo prizadetim v napadu.

Ukrajina je prav tako napadla obrat za predelavo plina v Orenburgu, ki se nahaja daleč od fronte, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Tamkajšnji guverner Jevgenij Solncev je sporočil, da so nad industrijskimi objekti sestrelili nekaj dronov. O morebitnih ranjenih in škodi v napadu za zdaj ne poročajo.

Skupno je sicer zračna obramba ponoči po navedbah ruskega obrambnega ministrstva prestregla 323 ukrajinskih dronov.

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