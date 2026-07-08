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Avtor:
B. B.

Sreda,
8. 7. 2026,
6.20

Osveženo pred

26 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Arthur Fery Flavio Cobolli Taylor Fritz Alexander Zverev Wimbledon

Sreda, 8. 7. 2026, 6.20

26 minut

Wimbledon (ATP), 10. dan

Britanci upajo še na eno senzacijo

Avtor:
B. B.

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Arthur Fery | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na moškem teniškem turnirju v Wimbledonu sta na sporedu še zadnja četrtfinalna dvoboja. V ospredju bo dvoboj Taylorja Fritza in Alexandra Zvereva. Na osrednjem igrišču pa bodo Britanci stiskalo pesti za Arthurja Feryja, ki je največje presenečenje letošnjega Wimbledona.

Taylor Fritz je proti Alexandru Zverevu dobil zadnjih sedem medsebojnih dvobojev in očitno ve, kako mora igrati proti Nemcu. Američan se letos zelo dobro počuti na travi, potem ko je na tej podlagi dobil 11 od 13 dvobojev. Za Zvereva, ki je zmagal OP Francije, je to prvi četrtfinale v Wimbledonu.

Na osrednjem igrišču bo Flavio Cobolli igral proti domačinu Arthurju Feryju. Italijan v dvoboju velja za favorita, a Britanec po poskušal na krilih domačih navijačev pripraviti še eno presenečenje. Fery, ki je dobil posebno povabilo organizatorjev, sicer piše eno najlepših zgodb letošnjega.

Četrtfinale
Flavio Cobolli (Ita, 9) - Arthur Fery (VBr)
Taylor Fritz (ZDA, 6) - Alexander Zverev (Nem, 2)

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