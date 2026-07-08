ZDA izvedle obsežne zračne napade na Iran #video

Ameriške sile so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot neposreden odgovor na iranske napade na tri tovorne ladje, ki so plule skozi Hormuško ožino, je sporočilo Centralno poveljstvo ameriške vojske (CENTCOM).

Po navedbah CENTCOM so bili tarča napadov iranski sistemi protizračne obrambe, poveljniška in komunikacijska omrežja, obalni radarski sistemi, zmogljivosti proti-ladijskih raket ter več kot 60 hitrih plovil Islamske revolucionarne garde v Hormuški ožini in njeni bližini. Namen operacije je bil zmanjšati sposobnost Irana za nadaljnje napade na mednarodni pomorski promet skozi eno najpomembnejših svetovnih trgovskih poti.

Ofenzivni napadi

CENTCOM je tokratne napade označil za ofenzivne, v nasprotju z napadi konec junija, ki jih je ameriška vojska opisovala kot samoobrambne. Po navedbah poveljstva so iranski napadi na tankerje predstavljali neupravičeno agresijo, jasno kršitev premirja in ogrožanje svobode plovbe. Dodali so, da ameriške sile ostajajo pripravljene ukrepati, če Iran ne bo spoštoval dogovorjenih zavez.

Po navedbah dveh ameriških uradnikov so bili v tokratni operaciji med drugim tarča pristaniška infrastruktura, raketna in brezpilotna oporišča, sistemi za obalni nadzor ter protizračna obramba, poroča televizija ABC.

Ameriški predstavniki ocenjujejo, da je bila operacija bistveno obsežnejša od napadov konec junija, ko so ZDA vojaško posredovale zaradi iranskih aktivnosti v Hormuški ožini, vendar so bile tedanje akcije omejene, da ne bi ogrozile memoranduma o soglasju med državama.

Iran: Sprejeli bomo odločne ukrepe

Iran je napade ostro obsodil. Namestnik iranskega zunanjega ministra je v izjavi, ki jo je objavila državna tiskovna agencija Fars, ameriško operacijo označil za resno kršitev memoranduma o soglasju, podpisanega prejšnji mesec. "Iran bo sprejel odločne ukrepe za zaščito svojih nacionalnih interesov in varnosti, obenem pa resno opozarja na posledice ameriške kršitve sporazuma," je dejal.

Iranski predstavniki so obsodili tudi odločitev Washingtona, da prekliče dovoljenje za prodajo iranske nafte, ki je bilo eden ključnih elementov memoranduma, poroča ABC.

Iransko zunanje ministrstvo je zavrnilo obtožbe Katarja, da je Iran napadel eno od njegovih ladij v Hormuški ožini. Tiskovni predstavnik ministrstva Esmail Baghaj je dejal, da so katarske obtožbe vprašljive in v nasprotju z načelom dobrososedskih odnosov.

Preklic splošnega dovoljenja za prodajo iranske nafte

Ameriško finančno ministrstvo je medtem potrdilo preklic splošnega dovoljenja za prodajo iranske nafte. Po navedbah ameriškega uradnika je bil preklic neposredna posledica zadnje zaostritve razmer v Hormuški ožini, poroča ABC. "Iran bo ugodnosti deležen le, če bo ravnal odgovorno. Njegova dejanja v Hormuški ožini so bila za ZDA povsem nesprejemljiva in bodo imela posledice," je dejal ameriški predstavnik.

Ministrstvo za finance je navedlo, da je preklic začel veljati v torek, pri čemer bo do 17. julija veljalo prehodno obdobje za zaključek že odobrenih poslov. Dovoljenje je bilo izdano 22. junija in naj bi veljalo 60 dni. Odprava dovoljenja pomeni preklic enega ključnih elementov memoranduma o soglasju, ki je začel veljati 18. junija.

Ameriški predstavnik je kljub temu poudaril, da se pogajanja med Washingtonom in Teheranom o trajnem dogovoru nadaljujejo, navaja ABC.

Napade na tankerje v Hormuški ožini sta obsodili tudi Savdska Arabija in Katar. Savdsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da napadi predstavljajo napad na varnost mednarodne plovbe in svetovne energetske oskrbe. Katar je napade označil za nesprejemljive ter za hudo in očitno kršitev mednarodnega prava. Od Irana je zahteval takojšnje prenehanje ravnanj, ki ogrožajo regionalno varnost, mednarodno pomorsko plovbo in svetovne energetske dobave, za posledice napadov pa pripisal polno pravno odgovornost Teheranu, poroča ABC.