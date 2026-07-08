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Avtorji:
Ž. L., STA

Sreda,
8. 7. 2026,
10.28

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Real Madrid Alvaro Arbeloa Fulham Jose Mourinho Marco Silva Benfica Lizbona Premier League La Liga

Sreda, 8. 7. 2026, 10.28

1 ura, 1 minuta

Nogometna tržnica, 8. julij

Real Madrid zamenjal za angleški nogomet: Arbeloa ima nov klub

Avtorji:
Ž. L., STA

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Alvaro Arbeloa | Foto Reuters

Foto: Reuters

Alvaro Arbeloa je postal novi glavni trener Fulhama, angleškega nogometnega prvoligaša iz Londona z dolgo tradicijo. To bo prva trenerska zadolžitev za 43-letnega Španca zunaj meja domovine. Nekdanji strateg madridskega Reala je s Fulhamom podpisal triletno pogodbo, ki ga bo s klubom vezala do poletja 2029.

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Alvaro Arbeloa je kraljevi klub iz Madrida vodil od januarja do konca sezone, potem ko je nadomestil Xabija Alonsa. Pri Fulhamu bo nasledil Marca Silvo, ki je prevzel vodenje portugalske Benfice. Zanimivo je, da je Real Madrid svojega novega trenerja, Joseja Mourinha, pripeljal neposredno iz Benfice.

Arbeloa bo prvo tekmo v angleški premier league vodil 24. avgusta, ko bo Fulham gostil velikega tekmeca Chelsea, moštvo, ki ga zdaj vodi Xabi Alonso. "V čast mi je, da bom začel to novo poglavje pri Fulhamu, najstarejšem londonskem klubu. Čutim veliko odgovornost," je za spletno stran kluba dejal Arbeloa. Fulham je v minuli sezoni premier league končal na 11. mestu.

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