Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sreda,
8. 7. 2026,
16.27

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,58

Natisni članek

Natisni članek
Žan Karničnik Zlatko Zahović NK Maribor NK Maribor Ljudski vrt

Sreda, 8. 7. 2026, 16.27

1 ura, 1 minuta

Žan Karničnik naj bi oblekel dres NK Maribor

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,58
Žan Karničnik | Žan Karničnik naj bi se za naslednji dve sezoni preselil v NK Maribor. | Foto Jure Banfi

Žan Karničnik naj bi se za naslednji dve sezoni preselil v NK Maribor.

Foto: Jure Banfi

Žan Karničnik naj bi se po informacijah Nogomanie preselil v NK Maribor. Nekdanji kapetan Celja in pomemben člen slovenske nogometne reprezentance naj bi danes sklenil dogovor z Zlatkom Zahovićem in z vijoličastimi podpisal dveletno pogodbo.

Kot poroča Nogomania, Žan Karničnik ni želel več čakati na dokončne ponudbe iz tujine. Zanj naj bi se odpiralo več možnosti, največ zanimanja pa naj bi pokazala ciprska Omonia. A ker so Ciprčani medtem na njegovem igralnem položaju našli drugo rešitev, se je Karničnik odločil, da bo njegova naslednja postaja Ljudski vrt, kjer ima kot športni direktor glavno besedo Zlatko Zahović.

Po prestopu iz Celja v Maribor bi šlo za enega odmevnejših prestopov na slovenski klubski sceni v zadnjem obdobju, saj je Karničnik v zadnjih sezonah veljal za enega ključnih igralcev Celja, pomembno vlogo pa ima tudi v slovenski reprezentanci.

Več sledi ... 

Preberite še:

Samir Handanović
Sportal Zahović v Maribor zvabil veliko ime? V Ljudski vrt pošiljajo Handanovića.
Žan Jevšenak
Sportal Maribor predstavil še eno okrepitev, Dumfries uradno v Realu
Matjaž Rozman
Sportal Mlakar se je vrnil v Maribor, Rozman se je poslovil od Aluminija
Zlatko Zahović
Sportal Zahović ne počiva, v Maribor prihaja nekdanji up Crvene zvezde
konferenčna liga Žan Karničnik NK Celje Legia
Sportal Žan Karničnik odhaja iz NK Celje
Žan Karničnik Zlatko Zahović NK Maribor NK Maribor Ljudski vrt
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.