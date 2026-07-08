Žan Karničnik naj bi se po informacijah Nogomanie preselil v NK Maribor. Nekdanji kapetan Celja in pomemben člen slovenske nogometne reprezentance naj bi danes sklenil dogovor z Zlatkom Zahovićem in z vijoličastimi podpisal dveletno pogodbo.

Kot poroča Nogomania, Žan Karničnik ni želel več čakati na dokončne ponudbe iz tujine. Zanj naj bi se odpiralo več možnosti, največ zanimanja pa naj bi pokazala ciprska Omonia. A ker so Ciprčani medtem na njegovem igralnem položaju našli drugo rešitev, se je Karničnik odločil, da bo njegova naslednja postaja Ljudski vrt, kjer ima kot športni direktor glavno besedo Zlatko Zahović.

Po prestopu iz Celja v Maribor bi šlo za enega odmevnejših prestopov na slovenski klubski sceni v zadnjem obdobju, saj je Karničnik v zadnjih sezonah veljal za enega ključnih igralcev Celja, pomembno vlogo pa ima tudi v slovenski reprezentanci.

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