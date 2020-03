V Pakistanu začenja Nik Razboršek, Kavčiča skrbi slabo vreme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na travnato igrišče športnega kompleksa v prestolnici Pakistana bosta najprej stopila Nik Razboršek in Aisam Quereshi, sledil pa bo dvoboj Blaž Kavčič - Ageel Khan. Za jutrišnji dvoboj dvojic je kapetan Miha Mlakar prijavil Blaža Kavčiča in Toma Kočevarja Dešmana. Dvoboji se igrajo na dva dobljena niza.

Foto: Teniška zveza Slovenije

Po dolgem času bo za slovensko reprezentanco igral povratnik Blaž Kavčič, in sicer v drugem posamičnem dvoboju.

"Zaradi tega sta prva igralca nekoliko v prednosti, ker vesta, kdaj se bo začel njun dvoboj, in se lahko ustrezno pripravita. Vseeno pa to ni tako pomembno. Tukaj vse poteka nad pričakovanji. Vsi smo imeli pomisleke glede varnosti, ampak lahko rečem, da so bile vse skrbi odveč. Smo v odličnem hotelu, ki je zelo dobro varovan. Tudi na igriščih nismo imeli nobenih težav," je uvodoma povedal prvi lopar slovenske ekipe, ki je nekoliko zaskrbljen nad slabim vremenom.

"Edina stvar, ki nas moti, je slabo vreme. Danes verjetno ne bomo trenirali. Tudi za jutri je napoved zelo slaba. Lahko se celo zgodi, da bo dvoboj prestavljen za en dan. Trava je namreč zelo občutljiva na vlago. Trenutno je igrišče pokrito in s tem zavarovano pred vodo. Če bo vreme slabo, se dvoboj lahko zavleče, kar je zelo neprijetno za igralce."

Foto: Teniška zveza Slovenije

Kapetan: Vprašanje, koliko se bo jutri sploh igralo

Miha Mlakar, kapetan naše ekipe, je za prvega igralca postavil Blaža Kavčiča, za drugega pa Nika Razborška. Sta namreč najvišje uvrščena na lestvici, pa tudi po prikazanem na treningu sta bila najboljša. "Pakistan bo verjetno vse tekme odigral z najboljšima igralcema. Trenutno tu dežuje, napoved je slaba, tako da je vprašanje, koliko se bo jutri sploh igralo. Na žrebu je bilo prijetno vzdušje. Prišli so tudi ministrica za šport, predsednik teniške zveze in trije ambasadorji. Dogodek je bil res lep. Veselimo se tekem. Pripravljeni smo in komaj čakamo na začetek," je po žrebu povedal kapetan.