Foto: Vid Ponikvar

Vrnitev Blaža Kavčiča v slovensko ekipo je marsikoga presenetila. Zagotovo pa je to velika pridobitev za slovensko teniško reprezentanco, tako zaradi njegove kakovosti igranja kot tudi bogatih izkušenj. In kaj je bil vzrok temu, da se je odločil, da se vrne?

"Če po pravici povem, se nikoli nisem želel umakniti. Bilo je več dejavnikov. Bilo je ogromno poškodb, igralo se je na tri dobljene nize in bile so še nekatere druge težave. Takrat je bila edina prava odločitev, da se malo umaknem. Če povem po pravici, sem pri sebi že nekako zaključil z igranjem za reprezentanco. Zdaj je prišel čas, ko me reprezentanca spet potrebuje. Začeli smo se pogovarjati s selektorjem in nato še s teniško zvezo. Prosili so me, če bi bil pripravljen igrati," je v uvodu povedal Blaž Kavčič, ki mu trenutno tekme Davisovega pokala ne odgovarjajo najbolje.

Foto: Vid Ponikvar

Kaj ga najbolj žene?

Sicer je priznal, da mu bodo dodatni dvoboji prav prišli, a ne ustreza mu travnata podlaga in potovanje na drug konec sveta. Naši bodo igrali v Pakistanu, ki ni najbolj varna država, a so jim tamkajšnji organizatorji zagotovili, da je za varnost poskrbljeno. Blaž, ki je pred kratkim postal tudi oče, je moral med drugim dobiti tudi doma dovoljenje za odhod v Pakistan, a igranje za Slovenijo je očitno pretehtalo.

"Zmeraj sem rad igral za reprezentanco in vedno sem imel visoke cilje. Torej, narediti en res dober rezultat za Slovenijo, kar nam še ni uspelo. Premagal sem že kar nekaj dobrih igralcev na Davisovem pokalu, ampak da bi kot ekipa naredili preskok, nam še ni uspelo. To me najbolj žene. Vsi lahko vidimo, kako Aljaž igra v zadnjem času in z njim v ekipi je veliko lažje doseči dober rezultat. Občutek imam, da lahko premaga vsakega igralca. Prav tako mislim, da smo z mojim soimenjakom Blažem (Rolo, op. p.) zelo dobra ekipa. V primeru, da bomo vsi igrali, da bomo vsi zdravi, lahko z nekaj sreče dosežemo velik rezultat. To je tisto glavno, kar me je prepričalo."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenski igralci bodo prvič igrali po novem sistemu in naš sogovornik meni, da imajo zdaj več možnosti za napredovanje. "Evroafriška skupina je najmočnejša skupina in iz te skupine je bilo zelo težko napredovati. Z novim sistemom igramo z vsemi reprezentancami. V našem primeru je to s Pakistanom. Če bi tekmo igrali doma, bi bila to lahko zelo lahka tekma. Zdaj je treba vedeti, da bodo tam zelo specifični pogoji in bo tekma zelo težka, ne glede na to, kako so uvrščeni njihovi igralci. Da, lahko rečem, da je to boljši sistem za nas in da imamo večje možnosti za boljši rezultat."

Slovenija po spremenjenem načinu tekmovanja v Davisovem pokalu nastopa v kvalifikacijah za svetovno skupino ena. V tej skupini je 24 reprezentanc. 12 ekip je lanskih poraženk iz 1. evroafriške, azijskooceanijske in ameriške skupine, 12 pa lanskih zmagovalk iz 2. evroafriške, azijskooceanijske in ameriške skupine. Zmagovalci bodo 18. in 19. septembra letos igrali v svetovni skupini ena (DC World Group 1−24 reprezentanc), poraženci pa v svetovni skupini dva (World Group 2).

Danes nima nobenih pritiskov

Triintridesetletni Blaž Kavčič je v letošnji sezoni igral šest turnirjev. Najboljši rezultat mu je uspel na uvodnem turnirju serije Challenger, ko se je prebil v četrtfinale. Zadovoljen je bil tudi s pripravami na novo sezono, ko je prvič po desetih letih treniral brez bolečin.

"Prva dva turnirja sem zelo dobro igral in si nimam kaj očitati. Potem sta prišla dva zelo težka poraza, saj sta dvoboja trajala več kot tri ure. Največja težava trenutno je, da sem takšne tekme včasih zmagoval, zdaj pa sem jih izgubil. Ko zmagaš takšno tekmo, ti da neko samozavest in tudi formo skozi turnir lahko stopnjuješ. Ena takšna tekma ti lahko naredi razliko. Torej lahko dobiš 5 ali 80 točk, kar pomeni velika razlika na lestvici. Najprej gledam pozitivno in odločil sem se, da bom igral do konca leta, ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Dejstvo je, da na turnirje serije Futures ne bom več hodil. Dokler pa bom lahko igral na turnirjih serije Challenger in na turnirjih za grand slam, bom to leto vztrajal in videl bom, kam me bo to pripeljalo. Nimam pa nobenih pritiskov, tako da mi je veliko lažje trenirati in tekmovati," je še povedal trenutno 285. igralec sveta.

Za slovensko reprezentanco bodo v Islamabadu slovenske barve branili še Nik Razboršek, Tom Kočevar Dešman in Tomaž Lipovšek Puches. Tekmovanje bo potekalo 6. in 7. marca.