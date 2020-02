Vrnil se je Blaž Kavčič, v Pakistanu naj bi bili varni #video

Slovensko teniško reprezentanco 6. in 7. februarja čakata prva letošnja dvoboja v Davisovem pokalu, igrala bo proti reprezentanci Pakistana. Velika novost je, da se v reprezentanco prvič po letu 2017 vrača Blaž Kavčič, ki bo ob odpovedi Aljaža Bedeneta in Blaža Role prvi lopar slovenske ekipe. V zadnjih dneh se je tudi v Pakistanu pojavil koronavirus, a organizatorji našim igralcem zagotavljajo, da je tam varno.

Dvoboj bo odigran na travnati podlagi na nadmorski višini 600 metrov, kar je velika prednost za Pakistance. Njihov največji adut je Aisama Qureshi, trenutno 49. igralec sveta v dvojicah. Na papirju so sicer naši tekmovalci favoriti, a se zavedajo, da bo to vse prej kot lahek dvoboj.

"Zmeraj je lepo igrati za reprezentanco in vedno mi je bilo v čast igrati za državo." Foto: Vid Ponikvar

Ob odpovedi Aljaža Bedeneta in Blaža Role, trenutno najboljših slovenskih igralcev, je Blaž Kavčič velika pridobitev za slovensko reprezentanco. Slovenske barve bodo branili še Nik Razboršek, Tom Kočevar Dešman in Tomaž Lipovšek Puches. Kavčič bo za slovensko reprezentanco zaigral prvič po treh letih, potem ko se je pred časom zaradi različnih razlogov umaknil.

"Zmeraj je lepo igrati za reprezentanco in vedno mi je bilo v čast igrati za državo. Na igrišču sem vedno pustil srce. Vesel sem, da sem se vrnil v reprezentanco in da lahko nekaj doprinesem ekipi. Ko igraš na turnirjih zase, je drugače kot takrat, ko igraš za svojo državo. V Davisovem pokalu je ekipa vseskozi skupaj. To je nekaj posebnega in veselim se že tega," je povedal Blaž, ki je trenutno uvrščen na 282. mesto svetovne lestvice.

Na dopust v Pakistan ravno ne bi šel

V Pakistanu Kavčič še ni bil in tudi nima velike želje, da bi potoval tja, saj mu bolj ustrezajo druge države. Na dopust tja ravno ne bi šel, a včasih je treba iti tudi tja, kjer ni najlepše," je o Pakistanu povedal Kavčič, ki tudi pakistanskih igralcev ne pozna prav dobro.

"Mislim, da še nisem igral z nobenim Pakistancem. Poznam samo Aisamo Qureshija, ki je zelo dober igralec v dvojicah. Lahko je zelo neugoden nasprotnik na tej podlagi in na takšni višini, poleg tega pa igrajo doma," je še povedal Blaž, ki je nazadnje na travi igral lani v kvalifikacijah v Wimbledonu.

"Načeloma na travi rad igram, bi se pa zagotovo odločil za kakšno drugo podlago, če bi lahko izbiral. A tako je. Treba se bo čim bolje privaditi in poskušati odigrati najbolje. To je namreč tisto, kar lahko igralec naredi."

Miha Mlakar, kapetan slovenske ekipe, je pred dvobojem s Pakistanom previden. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kapetan opozarja: Treba se bo hitro prilagoditi na razmere

Miha Mlakar, kapetan slovenske reprezentance, tokrat ne bo mogel računati na Aljaža Bedeneta in Blaža Rolo. In kaj je pravzaprav razlog, da se nista odzvala njegovemu povabilu? "Tako Aljaž kot tudi Blaž (Rola, op. p.) sta prijavljena na turnir v Indian Wellsu. To je tudi razlog, da ju ne bo. Upam, da bosta na naslednjem obračunu spet igrala," je uvodoma povedal Mlakar, ki se je dotaknil tudi nekoliko specifičnih razmer v Pakistanu, igrali bodo na travi in na 600 metrih nadmorske višine.

"Oni so na te razmere navajeni in bodo dali vse od sebe, morda še več. Za nas velja, da se bo treba hitro prilagoditi na razmere in dobro igrati. Morda je na papirju naša ekipa boljša, ampak kar zadeva domače razmere, so njim v prid," je povedal slovenski kapetan, ki meni, da bi se lahko slovenska ekipa v najmočnejši postavi (Aljaž Bedene, Blaž Rola in Blaž Kavčič, op. p.) in ob ugodnem žrebu prihodnje leto uvrstila na glavni turnir v Madridu.

Gregor Krušič, direktor Teniške zveze Slovenije Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nameščeni bodo v diplomatski četrti

Iz Pakistana prihajajo novice, da so se tudi tam pojavili prvi primeri koronavirusa, a po besedah Gregorja Krušiča, direktorja Teniške zveze Slovenija, bodo naši igralci v tako imenovani rdeči coni Islamabada v Pakistan Sport Complex varni. Gre namreč za diplomatsko četrt, kjer za nemoteno organizacijo skrbijo pakistanska policija in njihovi rangerji.