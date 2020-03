Naši igralci se v Pakistanu počutijo varno

Selektor Miha Mlakar je v reprezentanco vpoklical Blaža Kavčiča (285. ATP), Tomaža Lipovška Puchesa (637. ATP), Nika Razborška (700. ATP) in Toma Kočevarja Dešmana (790. ATP).

Slovenska reprezentanca je na dolgo pot v Islamabad odpotovala že v soboto. Potovanje je trajalo kar 16 ur. Po prilagoditvi na novo okolje in časovno razliko so naši v nedeljo že trenirali, a na trdi podlagi. Travnata igrišča so bila namreč preveč mokra. "Za varnost je dobro poskrbljeno. Že z letališča smo imeli policijsko spremstvo, tudi na samem prizorišču so ob nas ves čas varnostniki. Strahu pred koronavirusom tu ni, tako da vse poteka normalno”, je iz Islamabada sporočil kapetan Miha Mlakar.

Po dolgem času se je v ekipo vrnil Blaž Kavčič. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Slovenija po spremenjenem načinu tekmovanja v Davisovem pokalu nastopa v kvalifikacijah za svetovno skupino 1. V tej skupini je 24 reprezentanc. 12 ekip je lanskih poraženk iz 1. evroafriške, azijskooceanijske in ameriške skupine, 12 pa lanskih zmagovalk iz 2. evroafriške, azijskooceanijske in ameriške skupine.

Zmagovalci bodo 18. in 19. septembra letos igrali v svetovni skupini 1 (DC World Group 1 – 24 reprezentanc), poraženci pa v svetovni skupini 2 (World Group 2).

Kateri pakistanski igralci čakajo naše igralce?

Za reprezentanco Pakistana so prijavljeni 20-letni Muzammil Murtaza (1586. na ATP lestvici v dvojicah), 39-letni Aisam Quereshi (49. na ATP lestvici v dvojicah), 40-letni Aqeel Khan (brez uvrstitve), 25-letni Muhammad Abid (brez uvrstitve) in 27-letni Heera Ashiq (brez uvrstitve). Quereshi in Khan v Davisovem pokalu nastopata že od leta 1998. Quereshijevo razmerje zmag in porazov je 64:29, Khanovo pa 56:53. Quereshi je leta 2010 nastopil v finalu OP ZDA v igri moških in mešanih dvojic, med dvojicami pa je bil najvišje uvrščen na 8. mestu (2011).