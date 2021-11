Začela sta se turnirja v Linzu in Stockholmu

Ravno danes se je z zmago Novaka Đokovića zaključil masters v Parizu, pa so teniški igralci in igralke že pričeli z novimi izzivi na turnirjih v Linzu in Stockholmu. V Avstriji igrajo dekleta, drugi krog pa sta si že priborili sedma in osma nosilka, Italijanka Jasmine Paolini in Američanka Alison Riske. Tudi na Švedskem sedmi nosilec, Madžar Marton Fucsovics, ni imel nobenih težav s tekmecem v prvem krogu.