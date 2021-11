Rusinje petič zmagovalke ekipnega teniškega tekmovanja

Rusinje so dobile oba dvoboja posameznic, tako da partije dvojic sploh ni bilo treba igrati. Darja Kasatkina je premagala Jil Teichmann s 6:2 in 6:4, Ljudmila Samsonova pa je bila boljša od Belinde Bencic s 3:6, 6:3 in 6:4.

Za Rusijo je to peti naslov v najbolj množičnem in prestižnem ekipnem tekmovanju na svetu. Pokal Fed je osvojila 2004, 2005, 2007 in 2008. Švicarke so na drugi strani drugič finale zapustile sklonjenih glav; 1998 so izgubile proti Španiji.

V prvem dvoboju je 28. igralka s svetovne računalniške lestvice zlahka ugnala Švicarko, ki je na omenjeni razpredelnici na 39. mestu. Kasatkina, ki je prejšnja dva obračuna spremljala s sklopi, je obračun odprla s 5:0 in po uri in dvajsetih minutah Rusijo popeljala v vodstvo.

"Fantastičen občutek je svoji državi priigrati pomembno zmago. Zdaj se bom prelevila v navijačico in spodbujala soigralke," je dejala Kasatkina.

It's been 13 years, but the RTF have their hands back on the Billie Jean King Cup 🏆😍#BJKCupFinals pic.twitter.com/y5Ka23vubb — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 6, 2021

Drugi dvoboj je bil veliko bolj izenačen. Ljudmila Samsonova (40.), ki je v polfinalu Rusiji prinesla dve točki z zmago med posameznicami in v igri dvojic, je nadomestila poškodovano Anastazijo Pavljučenkovo (12.). Na drugi strani mreže je imela 17. igralko sveta, olimpijsko prvakinjo Belindo Bencic, ki je v treh dosedanjih nastopih v Pragi oddala vsega en niz.

Proti 22-letni Rusinji je Švicarka dobila uvodnega s 6:3, nato drugega izgubila s 3:6, v tretjem pa je najmlajša članica ruske ekipe povedla z 2:0. Break prednosti je ohranila vse do konca dvoboja, ki je trajal skoraj dve uri in pol.

"Težko opišem občutke, saj se še vedno tresem od razburjenja. Dvoboj je bil izjemno stresen, napet. To ni bila le igra tenisa, ampak nekaj veliko večjega in pomembnejšega," je dejala Samsonova.

Izidi, finale: Praga: Rusija : Slovaška 2:0 Darja Kasatkina : Jil Teichmann 6:2, 6:4

Ljudmila Samsonova : Belinda Bencic 3:6, 6:3, 6:4.

