Znani finalistki pokala Billie Jean King

Rusinje so ugnale Američanke.

V sobotnem finalu ekipnega teniškega pokala Billie Jean King za ženske bosta igrali reprezentanci Rusije in Švice. Prve se bodo potegovale za peti naslov, Švicarke pa za prvega v zgodovini tega tekmovanja, ki je prej nosil ime pokal Fed.

Rusija je v polfinalu z dvema zmagama Ljudmile Samsonove premagala ZDA z 2:1, Švicarke pa so bile prepričljivo boljše od Avstralije.

Samsonova, s 40. mestom na lestvici WTA najnižjeuvrščena ruska igralka na zaključnem turnirju v Pragi, je naprej v treh nizih premagala Sloane Stephens z 1:6, 6:4 in 6:3, v odločilnem dvoboju dvojic, potem ko je partijo prvorangiranih igralk Danielle Collins proti Anastaziji Pavljučenkovi dobila s 6:7, 7:6 in 6:2, pa je v navezi z Veroniko Kudermetovo ugnala Shelby Rogers in Coco Vandeweghe s 6:3, 6:3.

Švicarke so svoje delo opravile ekspresno hitro, tako da dvoboja dvojic ni bilo treba igrati. Jil Teichmann je premagal Storm Sanders s 6:0, 6:3, Belinda Bencic pa je bila boljša od Ajle Tomljanovic s 6:3 in 6:2.

Rusija je doslej osvojila štiri pokale Fed (2004, 2005, 2007, 2008), Švica pa je le enkrat igrala v finalu (1998).

Finale zaključnega turnirja najboljših dvanajstih reprezentanc se bo začel ob 16. uri.

Izidi, polfinale:

RUSIJA : ZDA 2:1

Ljudmila Samsonova - Sloane Stephens (ZDA) 1:6, 6:4, 6:3

Anastazija Pavljučenkova - Danielle Collins 7:6 (9), 6:7 (2), 2:6

Veronika Kudermetova/Ljudmila Samsonova - Shelby Rogers/Coco Vandeweghe 6:3, 6:3;



ŠVICA : AVSTRALIJA 2:0

Jil Teichmann - Storm Sanders 6:0, 6:3

Belinda Bencic - Ajla Tomljanovic 6:3, 6:2