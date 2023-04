Finalni spopad prvih dveh igralk sveta Swiatkovi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljakinja in prva igralka sveta Iga Swiatek je zmagovalka teniškega turnirja v nemškem Stuttgartu z nagradnim skladom 712.339 evrov. V finalu je 21-letnica iz Varšave v dvoboju najboljših igralk z lestvice WTA ugnala tri leta starejšo Belorusinjo Arino Sabalenka s 6:3, 6:4. Dvoboj je trajal uro in 51 minut.

Swiatek si je zagotovila 13. lovoriko na najvišji ravni, v finalu je igrala 16-krat. V Stuttgartu je slavila že lani, ko je v finalu premagala prav Belorusinjo s 6:2, 6:2. Tokrat je ob zmagi oddala tri igre več, a kljub vsemu zanesljivo slavila. To je bila sicer njena šesta lovorika na peščenih podlagah.

Štiriindvajsetletna Sabalenka je še tretjič zapovrstjo igrala v finalu Stuttgarta, vselej pa je izgubila proti prvi igralki sveta. Leta 2021 proti Avstralki Ashleigh Barty, lani pa proti Swiatek.

Današnji poraz v finalu je bil njen deseti v karieri, zbrala pa je 12 naslovov. Letos je dobila dva turnirja, nazadnje je bila najboljša na odprtem prvenstvu Avstralije na začetku leta. Na zadnji stopnički turnirjev najvišje ravni je marca izgubila v Indian Wellsu.

Rune po preobratu do naslova v Münchnu

Holger Rune je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP v nemškem Münchnu. Foto: Guliverimage Danec Holger Rune je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP v nemškem Münchnu z nagradnim skladom 630.705 evrov. V ponovitvi finala je po preobratih v odločilnem nizu ugnal Nizozemca Botica van de Zandschulpa s 6:4, 1:6, 7:6 (3) in osvojil četrto lovoriko v karieri. Dvoboj je trajal dve uri in 49 minut.

Devetnajstletni Danec je dobil prvi niz, potem pa popustil, prepričljivo izgubil drugega ter v tretjem zaostal kar za dva odvzema servisa. Nizozemec je za zmago serviral trikrat, prvič pri vodstvu 5:2, nato 5:4, po novem odvzemu servisa pa še pri 6:5. Vselej se je Danec vrnil in podaljšano igro odločilnega niza dobil s 7:3.

Rune, ki je bil prvi nosilec turnirja, je v sedmem finalu slavil četrtič. Pretekli konec tedna je izgubil v finalu mastersa v Monte Carlu proti Andreju Rubljovu iz Rusije. Pred tem je slavil lani na mastersu v pariški dvorani Bercy in Stockholmu. Vse finalne nastope je zbral od lanske zmage v Münchnu.

V bavarski prestolnici se je v finalu pomeril prav proti tokrat četrtopostavljenemu van de Zandschulpu. Ta je v karieri zgolj dvakrat igral v finalu, obakrat prav v Münchnu. Lani je proti Runeju tam predal dvoboj po zaostanku 3:4 v prvem nizu.

Lajović slavil v Banjaluki

Srb Dušan Lajović je zmagovalec turnirja serije ATP v Banjaluki z nagradnim skladom 630.705 evrov. V finalu je s 6:3, 4:6, 6:4 premagal Rusa Andreja Rubljova. Dvoboj je trajal dve uri in 33 minut. Za Lajovića, ki je na turnirju v četrtfinalu izločil tudi prvega nosilca in rojaka Novaka Đokovića, je bila to druga lovorika v karieri. Pred tem je bil najboljši še v Umagu leta 2019.

Dušan Lajović je slavil v Banjaluki. Foto: Reuters

V finalu je igral le še na mastersu v Monte Carlu pred štirimi leti, ko je izgubil proti Italijanu Fabiu Fogniniju. Vse tri finalne nastope druži peščena podlaga.

Za Rubljova je bil to 19. nastop v finalu turnirjev najvišje ravni. Lani je na zadnji stopnički Beograda, turnir so letos preselili v Banjaluko, ugnal Đokovića, tokrat pa je moral priznati premoč njegovemu rojaku.

Na svojem kontu ima sicer 13 lovorik, zadnjo je osvojil prav v Monte Carlu pred tednom dni.